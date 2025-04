Patricio Abadi explora el legado de Patti Smith con su nueva obra: "Homenajeamos a un símbolo de resistencia artística".

Patricio Abadi, el multipremiado autor y director argentino, regresa a la escena teatral con una nueva propuesta que promete cautivar al público. Su última obra, Patti Smith, forma parte de la serie de biografías ficcionadas que comenzó con Frida Kahlo y continuó con Bonus Track, inspirada en Hebert Vianna. En esta nueva creación, Abadi nos invita a explorar un momento clave en la vida de la legendaria artista, cuando enfrenta la muerte de su compañero de vida, el fotógrafo Robert Mapplethorpe.

Con Ivana Zacharsky en el rol principal, la obra rinde homenaje a su legado artístico, sumergiéndonos en un velorio artístico lleno de poesía, música y una fuerte impronta del movimiento beatnik. Esta pieza, que recibió la Beca del Fondo Nacional de las Artes, se estrena en el Excéntrico de la 18° en Buenos Aires, y es una oportunidad única para conocer la visión de Abadi sobre una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea. Las entradas ya se encuentran disponibles.

Patti Smith es la tercera entrega de tu serie de biografías ficcionadas. ¿Qué te inspiró a elegir a Patti Smith como protagonista de esta obra y cómo se conecta con las anteriores, como Frida Kahlo y Hebert Vianna?

- Lo que me inspiró a elegir a Patti Smith no fue solamente su propia producción, es decir, su música y su literatura, sino lo que ella significa en el contexto y todos los artistas que orbitaban alrededor de ella, la generación Beatnik, por ejemplo Leonard Cohen, Bob Dylan, Robert Mapplethorpe, por supuesto, toda esa generación de artistas y en ese contexto era algo que me interesaba mucho y me parece que Patti es una sobreviviente de esa época y de alguna manera metaboliza todas esas energías.

La obra se centra en un momento muy personal para Patti Smith, el fallecimiento de Robert Mapplethorpe. ¿Cómo lograste recrear esa emoción y ese ritual de despedida en el escenario?

- Bueno, la serie de las biografías ficcionadas tienen esa cualidad de tener que instalar un presente teatral, como para que luego el personaje retratado tenga un ámbito donde pueda generar una situación dramática, escénica. En este sentido me pareció una buena situación lo del velorio performático, porque de alguna manera es coherente con la estética de Patti Smith y coloca a la actriz personaje en una situación, en un estado muy puntual, una afectación que ayuda para lo teatral.

Ivana Zacharsky interpreta a Patti Smith en esta puesta. ¿Qué cualidades viste en ella que la hicieron la actriz ideal para este papel tan complejo y cargado de simbolismo?

- Bueno, Ivana Zacharsky me parece que es una actriz muy singular y que de alguna manera su relación como actriz con otras artes, como por ejemplo la danza y la poesía, me daba la sensación de que ella iba a poder comprender íntimamente el mundo de Patti Smith. Entonces rápidamente se empezó a meter en ese personaje, a agenciar y a mimetizar y a aportarle lo suyo, es decir, sus propias características, humanizarla a Patti a través de sus propias emociones y en ese sentido creo que se produjo algo muy mimético y muy interesante en el trabajo que hace Ivana que es realmente para mí muy emocionante.

Ivana Zacharsky interpreta a Patti Smith en esta puesta de Patricio Abadi.

En tu obra se fusionan lo escénico y lo audiovisual a través de un trabajo de mapping. ¿Qué importancia tiene este enfoque visual y cómo contribuye al desarrollo narrativo de la historia?

- Bueno, en este sentido fue fundamental el trabajo de Demian Ledesma Becerra, que es hacer la realización audiovisual y el diseño audiovisual del espectáculo, el mapping. Es un trabajo precioso y delicado. Y también, en conjunto con Gaspar Carvajal y Daniela Colucci, que es productor y asistente de dirección, junto a Jazmín Titúnich en movimiento, junto a Ricardo Sica en iluminación, de alguna manera, y el diseño espacial que lo hicimos junto a Ariel Vaccaro, entre toda esa constelación, lo que pudimos lograr fue establecer un sistema narrativo donde esté la generación beat a través de las imágenes y a través del diseño visual y sonoro del espectáculo.

Trabajaste en una serie de proyectos internacionales y en Buenos Aires, ¿cómo influyó tu experiencia en el extranjero en tu proceso creativo para esta nueva temporada de Patti Smith?

- Bueno, las principales experiencias tuvieron que ver con Madrid y Miami, en Estados Unidos. Ambas fueron muy enriquecedoras, en contextos diferentes a nivel cultural. En Miami encontré mucha fertilidad para hacer proyectos, muchas ganas, un territorio más a explorar, a descubrir. Y bueno, Madrid es una ciudad que ya está consolidada desde siempre como una capital cultural del mundo. Y en ambos lugares tuve la suerte, la dicha, de poder presentar mis libros, dirigir, escribir, actuar incluso en Miami. Todas esas experiencias a la hora de volver a montar acá en Buenos Aires, son cosas que uno va cosechando y también aprendiendo de otras culturas y generando síntesis de lo que va aprendiendo. Creo que eso se trata también, de un camino que nunca es en línea recta, sino que se van nutriendo las experiencias de las anteriores.