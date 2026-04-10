Te llamamos: el disco donde OK Pirámides abre nuevas grietas en su sonido.

La humedad incomoda en Buenos Aires y del otro lado de la pantalla, Lolo Gasparini (voz y composición) y Julián Della Paolera (voz) se ríen resignados. “Ya no puedo más, estoy rogando que llueva”, tira uno. Pero si algo queda claro en esta charla es que, incluso en modo derretido, OK Pirámides sigue funcionando con la misma lógica que los trajo hasta acá: inquietud, riesgo y una fidelidad absoluta a su propio pulso.

Acaban de lanzar Te llamamos, un disco que no solo reafirma su identidad, sino que también la empuja hacia nuevos territorios. “Teníamos las canciones y decidimos esperar. Controlar la ansiedad y hacerlo de una manera distinta”, cuentan. Esa pausa fue clave, se metieron en el estudio con el productor Emilio Arnaiz y una idea clara de hacia dónde querían ir. El resultado fue un álbum más abierto, con una impronta pop que, lejos de suavizar, complejiza su tradicional oscuridad.

Cómo suena "Te llamamos" el nuevo álbum de OK Pirámides

Porque si algo define a OK Pirámides es esa tensión. Hay luz, pero también sombra. “La banda es oscura, pero ahora hay un enfoque más luminoso. Se abren más aristas”, explican. Y en ese juego aparece uno de los puntos más altos del disco: la colaboración con Hugo Lobo (Dancing Mood), un reggae inesperado y "deliberadamente británico" que parte el tracklist en dos.

“No somos de hacer colaboraciones”, aclaran. Nada de feats por algoritmo, acá todo responde a una necesidad artística. Lo mismo pasa con el formato disco, en tiempos dominados por el single. “Sacamos tres adelantos, algo inédito para nosotros. Pero queríamos llegar al disco entero”.

Después de más de una década y múltiples mutaciones, la banda sigue esquivando fórmulas. “El riesgo nos rige”, dicen. Y esa búsqueda constante también dialoga con la escena actual, guitarras de vuelta, pibes de 20 armando bandas, una energía que los mantiene, según sus propias palabras, jóvenes.

Lejos de cualquier obsesión por el mainstream, OK Pirámides se mueve en su propio eje. “No se trata de quedarnos en un lugar, sino de hacer lo que hacemos en la mejor situación posible”. El under como territorio natural, no como límite.

El próximo paso será llevar Te llamamos al vivo, con una fecha ya confirmada en La Tangente el 7 de mayo. Prometen un show especial, con un setlist que tendrá que negociar entre lo nuevo y un catálogo que ya no entra en una sola noche.

Mientras tanto, las canciones hacen lo suyo, conectar. “Hay gente que vuelve a salir de su casa para vernos. Eso no es poca cosa”. En tiempos de estímulo constante, OK Pirámides apuesta por lo contrario, parar, escuchar y dejar que algo pase de verdad.