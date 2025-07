Una famosa cantante estadounidense falleció a los 87 años.

El mundo de la música está de luto como consecuencia de la muerte de una famosa cantante de jazz que marcó la cultura de los años 50. Se trata de Connie Francis, intérprete de la canción Pretty Little Baby, clásico de 1962 que hoy está en la cabeza de los más jóvenes ya que se volvió viral en un trend de redes sociales.

El representante de la cantante estadounidense, Ron Roberts, dio a conocer la noticia de su muerte a través de las redes sociales oficiales de la artista. La causa del fallecimiento de Connie Francis no fue informada hasta el momento pero en los últimos meses se supo que la cantante padecía problemas de salud vinculados a la movilidad y a dolores físicos.

Concetta Rosemarie Franconero, nombre real de la artista, alcanzó reconocimiento mundial gracias a canciones como Who’s Sorry Now?, Stupid Cupid, Where the Boys Are y Pretty Little Baby. En 2024, su música volvió a sonar fuerte entre el público joven cuando Pretty Little Baby se hizo viral en TikTok.

Francis fue una de las pioneras de la música popular en Estados Unidos y se destacó como una de las primeras cantantes en mantener una trascendencia internacional. Su estrategia de grabar sus hits en varios idiomas le permitió llegar a públicos de distintos países y posicionarse en los rankings fuera de su país natal.

Connie Francis.

Connie Francis, una niña artista

Connie Francis empezó su recorrido artístico a los 11 años con apariciones en Marie Moser’s Starlets, un ciclo de variedades de la TV. Más tarde pasó por Arthur Godfrey’s Talent Scouts y Original Amateur Hour, donde Ted Mack le sugirió que dejara de tocar el acordeón y Arthur Godfrey le aconsejó adoptar Francis como apellido artístico. Tras esos primeros pasos, Connie se sumó como animadora infantil durante cuatro años en la serie antológica Startime.

Cuando dejó atrás su rol de artista infantil, utilizó documentos falsos para poder cantar en clubes nocturnos y salones de fiestas. Durante esa etapa, grababa demos para editores, imitando a figuras como Patti Page y Rosemary Clooney, cantantes reconocidas en esa época.