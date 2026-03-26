Mujeres y diversidades toman el escenario en la nueva edición del Festival Refresco

Festival Refresco apuesta a una grilla 100% de mujeres y diversidades.

El circuito musical porteño suma una nueva cita destacada con la llegada de una edición especial del Festival Refresco, que tendrá lugar el jueves 2 de abril en Niceto Club. Desde las 20, el evento volverá a reunir a lo más inquieto de la escena emergente, esta vez con una programación íntegramente integrada por mujeres y diversidades.

Tras una edición anterior con entradas agotadas, el festival redobla la apuesta con una propuesta que cruza pop electrónico, synthpop, música urbana y electrónica experimental. La consigna sigue siendo la misma, ofrecer un espacio donde conviven el descubrimiento artístico y la exploración sonora, reflejando el pulso cambiante de las nuevas generaciones.

Cómo será la nueva edición del Festival Refresco

El line up reúne nombres en ascenso y figuras que vienen marcando tendencia. Entre ellas, Lara91k, quien se consolidó como una de las voces más interesantes del circuito local gracias a su combinación de sensibilidad y producción moderna; BB Asul, con su identidad sonora atravesada por lo urbano y referencias a la cultura animé; y la española Carlota Urdiales, invitada internacional que suma su impronta synthpop.

También serán parte 143Leti y Big Frey, dos exponentes clave para entender el presente musical local. La pista, en tanto, quedará en manos de las DJs Rumanians, Gogo Dansey y Juana Ruda, quienes llevarán la noche hacia el house, el techno y distintos matices de la electrónica.

Además de los shows en vivo distribuidos en dos escenarios, la jornada incluirá ferias y propuestas culturales que amplían la experiencia más allá de la música, reforzando la identidad del festival como un espacio de encuentro y circulación de nuevas ideas.

Desde su creación en 2023, el Festival Refresco logró posicionarse como una de las plataformas más activas de la escena independiente porteña. Con más de 20 ediciones realizadas y decenas de artistas participantes, el ciclo se consolidó como un termómetro de tendencias, combinando apuestas emergentes con proyectos ya afianzados.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Venti, con beneficios para quienes utilicen AstroPay, en una nueva oportunidad para sumergirse en uno de los eventos que mejor retrata la diversidad y la evolución de la música actual.