Manu Hattom festeja 10 años en la música: "Lo colectivo es el mensaje y la construcción"

Manu Hattom se presentará en el Teatro Astros el domingo 13 de abril.

Manu Hattom celebra sus 10 años, y un poco más, en la música con un imperdible show en el Teatro Astros este domingo 13 de abril y en la previa habló con El Destape sobre el relanzamiento de su primer disco Benáldamena Despierta, su experiencia en la actuación y lo que planea para el próximo recital.

¿Cuál era el plan inicial cuando decidiste relanzar Benáldamena Despierta?

- La idea básicamente era volver a buscar esas canciones y ver qué había pasado, todo el material que habíamos grabado, de qué manera lo habíamos grabado. El plan era llevar estas canciones, mis primeras como solista, a que crezcan un poco en un nivel más sonoro. Porque fue mi primer disco y también el primero de los que trabajaban conmigo grabándolo. Para mi siempre fue un disco fresco de laboratorio, como decir "vamos y vemos qué pasa en el momento", de buscar alternativas de grabación. Para mí siempre tuvo algo de eso, es un disco fresco, lindo, espontáneo sobre todo.

¿Y qué notaste en particular de ese debut?

- Me encontré con un disco que era un caos completo. Había parches por todos lados. Yo, que ni siquiera soy ingeniero de sonido, soy productor y entiendo cómo grabar, son cosas que no sé por qué las hacíamos así. Tardamos mucho tiempo en ordenar el material, y una vez que lo tuvimos ordenado lo único que hicimos fue mezclar de vuelta el disco. Después me grabé todas las voces encima y algún que otro coro. No grabé ningún instrumento, dejamos todo así. Pero sí mejoramos esos errores de cortado, de fundidos y cosas así que estaban mal hechos. Los volvimos a hacer bien y creo que el disco se escucha mucho mejor que el del 2013. Para mi esta versión le ganó a la otra. Si bien es un poco más romántico decir que te gusta más la otra, son las mismas canciones llevadas a un sonido mucho más HD.

En esta revisita a tu álbum debut, ¿te pasó de decir "qué bien que hicimos esto y era el primer disco"?

- Para mi es un disco muy desprejuiciado. Se tomaron muchas decisiones que hoy, después de un montón de tiempo de hacer canciones y de trabajar con gente, es probable que no hubiera tomado porque siento que ya estoy empaquetado en saber lo que funciona. Este fue un disco que dijimos "¿Esto está bueno? Se graba". Muy desprejuiciado, muy despojado, 0 limitaciones. La pregunta que me fui haciendo actualmente fue: "¿por qué no hago esto ahora? Por qué estas canciones que están en menor se convierten en mayores. Por qué me importa ahora y antes no me importaba".

Festejás 10 años de música en el Astros, un teatro histórico. ¿Qué sensaciones te genera?

- Si tuviera dos o tres meses más para prepararme sería mejor (risas). Es una producción independiente, obviamente tengo un equipo de trabajo, en la cual hay que cumplir todas las instancias y llegar de la mejor manera. Es un show que se va a filmar y grabar, va a ser un disco en vivo. Entonces hay que llegar a esa instancia muy ajustado, sobre todo la banda muy ajustada, porque es una sola vez para ejecutar el show. Hace mucho que no grabo en vivo con gente. Y es un desafío porque la música hoy está hecha de otra manera, en general no grabás en vivo como lo que era hace 10, 15 años. Es bastante que se graba, corte, se graba, corte, samples. De hecho yo hoy grabo así. Pero no, estamos bien, estamos llegando bien. Va a ser un show muy lindo de disfrutar, pero hay que ponerle mucho trabajo. Si me decís "che te sumo 3 semanas", te digo que sí, correme el show. Estoy ansioso, nervioso, estresado, contento. En general antes de tocar no la paso bien. Recién cuando termino o cuando es el día del show me relajo.

¿Te genera presión el hecho de grabar en vivo?

- Va a ser un show en el cual no voy a tocar, solo voy a cantar. Como se va a grabar, prefiero dedicarme solo a cantar. Intento transmitirle toda la presión a la banda para que entienda que esto va a ser grabado. ¿Viste cuando estás en la sala de ensayo o cuando estás en el estudio de grabación y te dicen que quedan solo 2 horas y pagaste 8? Para mi es eso. Vamos a llegar preparados, pero quiero estar presionado para hacerlo de la mejor manera.

Además de la música tenés tu faceta de actor, ¿cómo conviven esos mundos en tu vida?

- Decir que soy un actor sería una burrada. Vengo un poco de familia en la cual se hace cine y un día me cayó una propuesta para actuar en una mini película. Yo soy muy caradura para esas cosas. "Si me invitan, voy": ese es mi lema. Lo que sea, yo voy. Aunque también me dio mucha vergüenza verme.

¿Te pasa también con la música?

- No, me encanta escucharme, soy mi fan número 1. De hecho hago música por eso, porque me gusta lo que hago yo. Me escucho bastante, sobre todo las canciones nuevas. Uno tiene que ser primero si o si fan de uno mismo. Cuando empezás a hacer algo que no te gusta, es raro.

¿Qué encontraste en la actuación que no encontrás en la música?

- Me pone un poco a prueba porque es una disciplina completamente distinta que nunca desarrollé. Desde los 12 o 13 años sabía que iba a hacer música y me dedico a la música y estoy preparado para cualquier tipo de formato y para cualquier tipo de show, cualquier cosa que me propongan ya lo viví. La actuación me puso en un lugar de incomodidad y de intentar hacer cosas nuevas que no me pasaba. Eso es lo que más me gustó desarrollar algo nuevo que ni a palos estaba en mis objetivos.

En tus letras se evidencia un interés por siempre construir con el otro, algo que hoy parece hasta contracultural.

- Hay una cultura mainstream en la que se habla mucho del "éxito" por las joyas, la plata, los autos. La verdad que me parece bastante triste, pero tiene que ver con una sociedad muy individualista, muy capitalista, muy "YO construyendo lo MÍO". Creo que va a cambiar, que va a dar la vuelta. Yo soy de la generación anterior, en la que lo colectivo es el mensaje y es la construcción, se hace con otros. Porque además es transitar la vida de alguna manera con otras personas. Me parece que de eso se trata la vida. Tampoco creo que los pibes que canten eso sientan realmente el individualismo. Veo mucha sociedad entre ellos, pero hay algo ahí que ver qué pasa con la cultura, con la literatura, qué autores están leyendo.

Veo que no te interpela mucho el mainstream actual.

- La verdad es que las letras de las nuevas bandas, grupos y solistas, no me gustan mucho. 10 en produ, en beats y cosas rítmicas, 2 en literatura. Es mi pensamiento, que quizás no lo comparte nadie y está bien. Quizás ya me volví viejo (risas).

Si no conocés Manu Hattom, te recomienda que arranques escuchando El herido ft Fito Páez.

Entradas para Manu Hattom en el Teatro Astros

Todavía quedan entradas para el show que dará Manu Hattom el próximo domingo 13 de abril en el Teatro Astros (Avenida Corrientes 746, CABA) y las mismas pueden conseguirse a través del portal de Entrada Uno, en el siguiente link.