Luna DS se acerca al pop punk con "Perdí el control": "Un camino de autodescubrimiento"

Luna DS presenta su primer single, Perdí el Control, un trabajo con reminiscencias al sonido que supieron popularizar artistas como Avril Lavigne, Fall Out Boy y My Chemical Romance. Esta canción no solo marca su debut, sino que también abre un nuevo y prometedor capítulo en la escena alternativa de habla hispana.

Perdí el Control es una canción poderosa y visceral, con un estribillo explosivo que captura la esencia del punk rock clásico, pero con una frescura contemporánea. En diálogo con El Destape, la artista compartió la conexión personal detrás del single: "De chica escuchaba mucho pop punk, sobre todo cuando estaba terminando la primaria y arrancando la secundaria. Mi vida se empezó a poner muy oscura en esa época y ese soundtrack fue el que me acompañó en varias peleas, rupturas y momentos de mucho caos y soledad".

El viaje personal de su primer EP

Luna DS no solo es cantante y compositora, sino también una performer que evade cualquier etiqueta. Su propuesta artística es un manifiesto que desarma y reinventa géneros. A través de un EP conceptual, la artista se embarca en un viaje sonoro y emocional que transita entre el rock, el dark pop, el pop punk, la música clásica y el industrial. Este enfoque multidisciplinario, junto a su sólida formación en teatro musical y su trayectoria como vocal coach, le permite combinar técnica, sensibilidad escénica y una estética potente en un proyecto auténtico y disruptivo.

Su música es una declaración de principios que surge de la necesidad de escapar de los moldes de la escena urbana, donde tuvo un breve paso. "Siento que me permite hablar de cosas más profundas, más introspectivas, más íntimas. Que la verdad que es algo que hace tiempo tenía ganas de hacer, y que viene siendo un camino de autodescubrimiento muy bueno como persona y como artista", expresó la cantante sobre los géneros que abarca con su nuevo EP.

Cada canción de este proyecto es una pieza que refleja su propia historia, una "banda sonora de su vida", como ella misma la describe. "El EP va a pasear por distintos géneros... Hay pop punk, hay dark pop, hay una balada, y obvio hay rock". La producción de este trabajo está a cargo de Robbie Finkel.

Conexión auténtica y un futuro prometedor

La presencia de Luna DS en plataformas como TikTok la ha conectado con una comunidad creciente que valora su talento, su honestidad y su personalidad sin filtros. La artista destacó que su proceso de composición es flexible y orgánico: "Hay días que voy al estudio sin nada y construyo en el mood que haya ese día, y hay días que compongo sola porque necesito esa liberación".

Con Perdí el Control como carta de presentación, Luna DS se posiciona como una figura emergente con una propuesta que mezcla fuerza, emoción y una mirada única que pide pista en la escena internacional. Su música abraza a aquellos que no encuentran refugio en otros géneros y "destruye el camino para volver a construirlo", ofreciendo una voz para quienes buscan pertenencia.