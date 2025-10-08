Luciano Pereyra se sinceró con sus seguidores de redes sociales.

Luciano Pereyra compartió en sus redes sociales sobre un reciente evento musical que vivió junto a sus admiradores y lo dejó marcado a nivel emocional. El artista aludió a la serie de conciertos que dio en el Movistar Arena de Buenos Aires y aseguró que aún no puede superar la euforia experimentada en esas noches.

El intérprete de canciones como Porque Aún te Amo y El Vestido Rojo publicó un video que recopiló diferentes momentos que vivió en las tres funciones que dio en el mencionado recinto ubicado en el barrio de Villa Crespo. Los recitales que Luciano Pereyra dio tuvieron invitados estelares como David Bisbal, Emanero, Un Poco de Ruido y Ezequiel y La Clave.

"Aún me dura la emoción de estas 3 increíbles noches que vivimos en el Movistar Arena. Qué bendición compartir la música con grandes amigos y con todos ustedes. Y qué felicidad saber que en noviembre nos volvemos a cantar!", escribió Pereyra en el pie de foto de su publicación de Instagram. Por supuesto que el posteo también estuvo lleno de comentarios por parte de los fans, quienes le dejaron mensajes de admiración a Luciano: "Qué lindo. Fue un placer compartir esas noches con vos", "Con mi amiga pasamos un domingo mágico e increíble. No me canso de verte en cada show quedamos re manija" y "No hay palabras para lo que siente en cada show, gracias por tanto" fueron algunos de ellos.

La emoción de Luciano Pereyra al hablar de sus padres

"Mi mamá es una persona del interior al igual que mi papá, gente de Misiones, de Santo Pipó, de la selva, mi papá de Concordia, Entre Ríos, y por ahí me mandan ahora por WhatsApp un gif o dicen 'no, te vi en YouTube'", contó Luciano Pereyra en diálogo con Cadena 3. Y sumó: "Digo... mi mamá no tenía luz en Santo Pipó ¿me entendés? Mi mamá... el escribir a mano... ¿Celular? Ni hablar. Y hoy yo hago videollamada y le cuesta un poco. Y a mi también me cuesta entender que a esta mujer que viene de la tierra misma, de la raíz, de repente está con un celular, hacemos una videollamada y estoy en la otra parte del mundo y ella en su casa".