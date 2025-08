Louta en Vorterix: un instante para explotar el planeta.

“Que explote ese planeta”. La frase de Louta no sonó a metáfora ni a consigna. Fue una declaración de principios. Antes siquiera de que arrancara la música, Jaime Martín James salió solo al escenario de Vorterix y, sin escudos ni pantallas, habló. Agradeció por el cuerpo colectivo que llenaba el teatro y recordó que ese show (ese instante) existía gracias a lo que pasaba dentro de cada uno. Y pidió algo simple: que todos sintieran la música, que bailaran, que vivieran, que hicieran lo que quisieran.

Ese ritual sin prefabricación dio paso a una de las performances más magnéticas del año. El segundo sold out de su presentación en Vorterix fue una experiencia total, sin tecnología invasiva ni trucos grandilocuentes. Solo luces, cuerpos, canciones y una presencia escénica arrolladora.

Con 24 temas, la mayoría de su nuevo disco Un Instante, Louta diseñó un show que fue un viaje por todos los climas posibles: euforia, delirio, emoción, intimidad, catarsis. “Lo Mejor De Vos”, “Kusturica” y “USH” rompieron el hielo entre gritos y saltos.

Desde ahí, todo fue vértigo bien orquestado. La fuerza rítmica del pop experimental, la electrónica y el rap se entrelazaban con momentos teatrales, casi cinematográficos, sostenidos por un cuerpo de bailarines que parecía parte del relato emocional. Hubo pogo con “Todos con el celu” y sensibilidad con “Nunca me fui”, un vaivén preciso que convirtió el escenario en un espacio sagrado de libertad emocional.

Cada gesto de Louta confirmaba su identidad: la de un artista total, que no canta canciones sino que las habita, que no baila sino que narra con el cuerpo. Y el público, que no miraba, sino que participaba como si también estuviera en escena, fue parte de esa ceremonia.

Sobre el final, llegaron “Vive”, “No Sé Quién Sos” y “Ballena”. El cierre fue íntimo, sin gritos, con un agradecimiento silencioso flotando en el aire. Nadie se movía. No porque no quisiera irse, sino porque sabía que no se podía volver al mundo tan fácilmente después de haber explotado ese planeta.

Escuchá "Un Instante", el nuevo disco de Louta

Louta publicó el martes 27 de mayo de 2025 Un Instante, su cuarto álbum de estudio, luego de aproximadamente un año y medio de trabajo creativo. El disco consta de diez canciones que Jaime describe como “pedazos de cosas tomadas de este planeta”, construidas con materiales emocionales que va recogiendo a lo largo de su vida.

Intencionalmente más íntimo que sus producciones anteriores, el álbum refuerza su estilo experimental con letras definidas y paisajes sonoros variados que confluyen en una reflexión estética profunda.

Desde el pop experimental hasta la cumbia, la salsa, la electrónica y el art‑pop, Un Instante recorre géneros con fluidez, generando climas que van del éxtasis corporal a la emotividad introspectiva. Destacan canciones como “Kusturica” y “Ballena”, que apelan al cuerpo con ritmo y energía, y “Nunca me fui”, el focus track más íntimo y melódico del álbum.

La única colaboración es con Bizarrap en “No sé quién sos”, acompañada de un videoclip dirigido por Louta en el que ambos aparecen como marionetas que simbolizan el control artístico.