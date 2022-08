Llane lanzó Fino, su álbum solista debut: "Sé brillar en lo mío"

Llane lanzó Fino, su primer disco solista, y dialogó con El Destape sobre su debut en solitario, el freestyle y la actuación.

Si bien lleva años en la industria musical y es reconocido en buena parte del mundo, Llane lanzó su álbum debut el pasado 16 de junio. No se trata de un nuevo trabajo de Piso 21, sino que el cantante colombiano finalmente pudo compartir su primer larga duración solista tras varios singles desde que dejó la boy band cafetera en el 2019. "Lo siento como un debut porque muestra una identidad clara de quién soy como artista", le confesó el músico a El Destape en un diálogo exclusivo.

El pasado 16 de junio Llane lanzó Fino, su primer álbum como solista, y para anunciarlo decidió tirarse de paracaídas. "Quería darle nivel a un álbum lleno de cosas increíbles en mi vida. Es como una graduación, entonces tenía que hacerlo", explicó el colombiano sobre el temerario anuncio. Es que tras casi 12 años en Piso 21, el cantante decidió salir de su zona de confort y lanzar su carrera solista. Claro que no fue una decisión fácil y la llegada de Fino lo sentía como un punto muy importante: "Tenía que superar los miedos, ese era un miedito que tenía y ya no lo tengo".

- ¿Sentiste el lanzamiento de Fino como un debut o solo como un paso más en tu carrera?

Un poquito los dos. Un debut porque muestra una identidad clara de quién soy como artista. Que la gente se conectara con lo que viene, es como un abrebocas. Pero también lo veo como un pasito más, como uno ve proyectos en el trabajo. Cuando uno empieza en la música se va poniendo objetivos a largo, corto y mediano plazo. Y comienza a ver cuáles de esos sueños se van volviendo realidad, y el del álbum era uno de esos que estábamos trabajando mientras íbamos haciendo otros. Pero que se den no es fácil, así que super agradecido por eso.

Su fanatismo por el freestyle

"Tengo mucho respeto por la gente que hace freestyle. Ese me parece un arte increíble. Yo puedo componer y todo, pero cuando veo batallas de gallos me emociono", confió el cantante colombiano en diálogo con El Destape. Pese a lo mucho que le gusta la disciplina, Llane no se ve participando de estas competencias: "Esos son unos gallos muy finos. Yo sé para lo que soy fino yo, yo sé brillar en lo mío".

El debut como actor

El lanzamiento de Fino no es el único gusto artístico que se pudo dar Llane en el último tiempo. Es que el cantante se unió al elenco de Cómo sobrevivir soltero, una serie mexicana de Amazon Prime en la que aparecerá en la segunda y tercera temporadas. "Estoy un poco nervioso porque nunca me había visto yo mismo ahí en la pantalla, quiero ver cómo lo hago", se sinceró el colombiano.

- ¿Disfrutaste actuar o lo sufriste?

Lo disfruté demasiado, solamente que me parece que es muy difícil. Me gustó mucho pero sé que requiere de mucho trabajo y esfuerzo. Creo que lo hice muy bien, pero no te puedo negar que sí me da un poquito de expectativa.

Si no conoces su música, Llane recomienda que arranques escuchando Fino.