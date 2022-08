Las bandas que más veces tocaron y aman Argentina

Todos aquellos que somos fanáticos de un artista o una banda sabemos que la Argentina es la meca para cualquier conjunto del exterior. A través de toda la web podemos ver a diferentes cantantes y músicos contando cómo la audiencia argentina es la más grande y fiestera del mundo, así como que pasan experiencias inolvidables en nuestro país. Para muchos jóvenes esto está al nivel de tener una medalla de honor por ser argentino.

La mayoría de las bandas más rockeras dentro del negocio de la música, admiten que venir a tocar un concierto en Argentina es como una especie de bautismo sagrado, algo a lo que toda banda debería a aspirar. Nosotros lo entendemos perfectamente, al fin y al cabo, somos los que entonan hasta los solos y esta actitud es muy atractiva para cualquier conjunto musical.

Los artistas internacionales dicen que…

No pretendemos hacer fanfarria de esto, pero esta clase infinita de cumplidos están bien documentados en video y audio y pueden encontrarse en cualquier plataforma web. Es imposible evitar inflar el pecho al ver y oír algunos de estos ejemplos. ¡Veamos algunos ejemplos de artistas y bandas que aman venir a la Argentina!

Uno de los casos más icónicos corresponde a una entrevista de Angus Young junto a Brian Johnson (miembros de AC/DC). En ella, Johnson detalló cómo se sentía al ver a la magnífica audiencia argentina: “Solo puedo explicarlo diciendo que es como si dos personas levantaran una manta y la movieran hacia arriba y hacia abajo. Como si fuera el mar”. Esto ocurrió en una entrevista luego de su concierto en vivo en 2016.

Dave Mustain debe ser uno de los artistas más apegados a nuestra Argentina, ¡hasta nos compuso una canción que tocó en vivo! El cantante de Megadeth, banda de thrash metal, afirmó en varias ocasiones tener adoración por la audiencia argentina y hasta se sorprendió de ver que en todo el mundo otros países copiaban algunos de nuestros cantos y tarareos.

En un concierto de Mötley Crüe del año 2008, los argentinos cantaron solos por aproximadamente veinte minutos. Tommy Lee, casi shockeado por lo que acababa de ver gritó desde el escenario: “¡Este lugar es oficialmente el mejor lugar en el que hemos tocado! (...) Voy a llorar, en serio voy a llorar, esto es lo más hermoso que he visto en mi vida”. Así se expresaba Lee bajo la lluvia en el Estadio Malvinas Argentinas.

El cantante de la banda Pearl Jam, Eddie Vedder, con un profundo amor hacia sus fanáticos argentinos, se tomó el tiempo de traducir uno de sus temas más icónicos: “It’s Okay” al español y la cantó en vivo, para sorpresa de la multitud. Este hecho ocurrió en 2013 durante el Pepsi Music, un evento en el que varias bandas tocan de forma seguida. Desde ese entonces, los fans de la banda grunge saben que son realmente queridos.

Metallica no puede evitar venir a la Argentina por mucho tiempo. En sus tours, nuestra nación parece ser una parada obligatoria y casi siempre forma parte de los conciertos de bandas múltiples. Fue Lars Ulrich quién dijo: “Creo que los Argentinos están llenos de pasión y son muy “vocales” a la hora de demostrarlo, por eso creo que son especiales, sobre todo en Buenos Aires, que es uno de nuestros lugares (para tocar) preferidos”.

Otra gran figura de la música que expresó su amor por los fans argentinos fue Billy Joel Armstrong, cantante de la mítica banda Green Day que ronda desde 1988. El cantautor afirmó ante una inmensa audiencia, que tocar en Argentina era mejor que tocar en Europa, Estados Unidos e incluso el histórico concierto de Woodstock en 1994.

Una banda que no puede quedar afuera en esta lista es Red Hot Chili Peppers. Chad Smith, baterista de la banda, incluso se tomó el tiempo de salir a una plaza al aire libre a hablarle cara a cara a sus fans. “Anoche fue uno de los mejores públicos para los que hemos tocado en la vida. (...) Se los juro que anoche fue inolvidable”, aseguraba Smith luego de uno de los “gigs” más importantes de Red Hot Chili Peppers.

Finalmente tenemos a los veteranos pero igual de rockeros hasta hoy Rolling Stones. Su guitarrista estrella, Keith Richards, contó en una entrevista que creía que la audiencia argentina era “el público más increíble, energético y entusiasta que nadie podría pedir''. Esta testificación ocurrió en el año 2006 luego de uno de los conciertos en el estadio River Plate.

¿Qué bandas nos visitaron más veces?

El rock and roll y el metal son géneros que han puesto a la Argentina en uno de los lugares más privilegiados para tocar. En este sentido, hay ciertas bandas que no pueden darse el lujo de no pasar por nuestro país durante sus tours. De hecho, muchas de ellas preparan varios espectáculos en Argentina, a diferencia de otros países en los que se presentan sólo una vez.

Metallica, por ejemplo, ha visitado a nuestro país en once ocasiones y ocho veces por el evento de Monsters of Rock. Otra banda de thrash metal que hemos nombrado, Megadeth, ha venido a tocar al país en más de 30 ocasiones. ¡Ellos saben de buen público más que nadie en el mundo del metal!

Los Guns N’ Roses llevan ocho visitas a la Argentina, contando la que se dará en 2022. La banda liderada por Axel Rose adora este país (aunque haya tenido algunos problemas en 1993) no parece tener intenciones en absoluto de alejarse de nuestros increíbles y apasionados fans.

Hay que tener en cuenta a otra gran banda como Coldplay, que tocará en la primavera de 2022 después de haber dado varios conciertos en nuestro país. Esta banda de rock alternativo tomó con el tiempo un cariño enorme por nuestra gente y lo reflejan en cada concierto que dan en Argentina.