La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV despide el 2025 en Niceto Club

La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV (PH: Say Calandrino).

Tras un sold out rotundo en marzo de este año, La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV confirma su regreso al mítico escenario de Palermo para un show especial de despedida del 2025. La cita ineludible para los amantes del rock progresivo nacional será el próximo viernes 21 de noviembre a las 20 en Niceto Club.

El proyecto, que mantiene vivo el legado de la histórica banda de los años 70, se presentará con su formación estelar: José Luis Fernández, miembro original de La Máquina de Hacer Pájaros, estará acompañado por una nueva generación de talentosos músicos: Juanito Moro (hijo del recordado Oscar Moro), Guido Spina, Matías Vega y Marcelo Siutti.

La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV cierra el año en Niceto Club.

El público tendrá la oportunidad de sumergirse nuevamente en la esencia sonora de la banda, reviviendo las quince piezas fundamentales que integran sus dos icónicos discos: La Máquina de Hacer Pájaros (1976) y Películas (1977). Será una noche para reencontrarse con canciones que no solo marcaron una época de experimentación y vanguardia en el rock argentino, sino que continúan resonando con una vigencia inalterable en la actualidad.

El formato del show promete ser fiel a la esencia original, manteniendo la complejidad y la riqueza musical que caracterizó al grupo fundado por Charly García. Sin embargo, la potencia interpretativa de la formación actual inyecta una energía renovada que ha sabido cautivar tanto a los seguidores de la primera hora como a las nuevas audiencias.

El memorable regreso de La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV en marzo pasado dejó al público vibrando y con ganas de más. Este cierre de año en Niceto Club se perfila para repetir la experiencia, ofreciendo una velada cargada de historia, emoción y la mejor música progresiva argentina.

Las entradas para este evento que promete ser otro sold out ya se encuentran a la venta a través del sistema Passline. Una oportunidad única para ser parte de una noche donde el legado de una de las bandas más influyentes de nuestro rock se celebra en el corazón de Palermo.

