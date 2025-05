La evolución de Evar, productor clave del nuevo sonido argentino.

En un panorama musical cada vez más diverso y desafiante, Evar se consolida como una de las figuras clave del sonido contemporáneo argentino. A sus 28 años, este productor y DJ no solo es una pieza fundamental dentro de la RipGang, grupo que marcó un antes y un después en la música urbana local, sino que además impulsa su propio sello, Harsh, con el que busca abrir espacio a las nuevas voces de la escena electrónica y experimental. Su nombre aparece detrás de hits junto a artistas como Dillom, Saramalacara, Duki, Louta, Bhavi y muchos más, siempre con una impronta vanguardista que desafía los límites de lo conocido.

Desde sus primeros pasos tocando el violín en la primaria hasta su actual rol como productor multipremiado, Evar construyó una carrera que combina sensibilidad artística, ambición técnica y una incansable búsqueda de identidad sonora.

Tu carrera arrancó desde muy chico, con el violín, y después descubriste el piano y la electrónica. ¿Qué elementos de esa formación inicial seguís llevando a tus producciones actuales?

- Los instrumentos me acercaron a la melodía, a tocar música pero no me veía haciendo carrera con ninguno. Con la electrónica encontré el lugar que yo podía ocupar dentro de la música. Hay canciones y discos que me marcaron desde chico. Ya sea con un timbre específico o un intervalo de notas, intento reproducir esas sensaciones que me movilizaron en algún momento.

Fuiste una pieza clave en la consolidación del sonido de la RipGang, pero también creaste Harsh para abrir nuevos espacios. ¿Cómo definís tu rol dentro de esta escena en constante cambio?

- Creo en lo colectivo. Me interesa lo que surge de colaborar con otros. Cuando aparece un nuevo movimiento queda marcado en la cultura. Con la Rip paso eso. Hoy con Harsh quiero mostrar nuevos artistas y crear una marca que desafíe los marcos ya existentes.

Produjiste hits que marcaron una época, como Guchi Polo, Aeróbico REMIX y temas con Louta y Duki, entre otros. ¿Qué buscás a la hora de colaborar con un artista? ¿Qué tiene que pasar para que esa conexión funcione?

- Como productor creo que es clave tener una visión propia del artista, entender cuáles son sus cualidades y escuchar lo que propone. Lograr eso depende para mí de que exista cierto grado de confianza, vulnerabilidad y dedicación de ambos lados.

En Heráldica y el EP H+ con Saramalacara exploraron un sonido muy particular, grabando en tres países. ¿Qué encontraste en esa experiencia internacional que transformó tu manera de producir?

- Poder viajar y producir es sumamente enriquecedor, por la gente que uno conoce y lo que propone una cultura diferente a la de uno. Con Sara nos sirvió para profundizar una búsqueda sonora y de identidad musical.

Después de tantos trabajos con otros, en 2025 vas a lanzar tu primer álbum como productor. ¿Qué nos podés adelantar sobre ese proyecto y qué te motivó a dar ese paso?

- Mi disco va a hacer el debut de Harsh como sello. Me motivó juntar varios artistas que admiro en un mismo proyecto bajo una visión sonora y estética. Va a marcar un antes y un después en mi carrera.