La contundente revelación de La Sole sobre Milo J que causó furor en el folklore: "Es diferente"

Soledad Pastorutti habló sobre Milo J en el canal de streaming, Olga.

Soledad Pastorutti está en medio de los preparativos para sus conciertos en el Teatro Gran Rex, el 5 y 6 de abril, por lo que acudió a varios ciclos de streaming como entrevista, para darle visibilidad a esas fechas. La intérprete de hits como Tren del Cielo y Lejos de Ti se refirió a su colega Milo J en uno de sus reportajes y sorprendió con sus dichos.

El emblema de la música folklórica argentina se pronunció sobre la actualidad en la industria y destacó al mencionado rapero por sus composiciones. En su descargo, Soledad Pastorutti aludió a las temáticas que suelen abordarse en las letras de las canciones de lo nuevos artistas y marcó un diferencial en el caso de Milo J.

"Milo J es lo que es porque es un diferente. El tipo es diferente porque dice 'yo le voy a cantar a mi abuela'. Y hoy todas las canciones, yo con mis hijas escucho mucho, no hay muchas que hablen de una relación humana", comentó Pastorutti en uno de los ciclos del canal de streaming Olga. Y cerró: "Todas hablan del amor en general, mucho sexo, alcohol y 'vamos a salir de joda'. Me encanta, todos vivimos nuestra adolescencia y todos salimos, pero también pasan otras cosas en la vida".

El mensaje de La Sole por el temporal de Bahía Blanca

"Hola, paso por acá a dejarle un fuerte abrazo a mi querida gente de Bahía. Lamento mucho lo que está sucediendo y espero que entre todos podamos ayudar a salir adelante", escribió l artista folklórica en una de sus publicaciones de Twitter. Al mismo tiempo, el bahiense Abel Pintos se pronunció sobre el problema que afecta s su pueblo natal: "Es muy duro lo que está pasando en Bahía. La tristeza es imposible de explicar. Estamos y vamos a estar en todo lo que se pueda hacer para ayudarnos entre todos como lo hemos hecho siempre. Fuerzas a todos".

Soledad Pastorutti, en vivo.

Tiempo atrás, Soledad se manifestó sobre los incendios en el sur y pronunció: "Hemos creado esta cuenta de Mercado Pago con el fin de recaudar pequeñas donaciones para ayudar con insumos y otros elementos que sean necesarios para ayudar a los animales afectados por el incendio en El Bolsón", se puede leer en un posteo que compartió La Sole en Instagram. Y continuó: "Lo recaudado se destinará a los médicos veterinarios, rescatistas y refugios. Quienes hacen un arduo trabajo para ayudar a los animales. Esta cuenta es solo para ayudar a los animales".

Soledad y un fuerte descargo por la muerte de su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", soltó Soledad en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".