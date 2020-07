Kevin Johansen y su hija Miranda inauguran un ciclo de recitales acústicos por Youtube

Los músicos siguen generando arte en tiempos de pandemia. Tal es el caso de Kevin y Miranda Johansen, padre e hija, que se presentarán en el ciclo de recitales de las Sesiones en RED este martes 7 de julio, desde su cuenta oficial de Youtube. La familia de artistas regalará cuatro canciones en un clima íntimo, ideal para acompañarnos en la cuarentena.

El set nos lleva de viaje por la música que suena en casa de los Johansen: una canción de Lou Reed en versión samba, un tema de Caetano Veloso en español, El Gigante de Miranda y New York Without You de Kevin es la selección que decidieron compartir en Sesiones en RED, sesiones en vivo que se publican de forma mensual a través de Youtube.

De esta particular iniciativa participaron FLORIAN, Todo Aparenta Normal, Candelaria Zamar, Los Besos y Malosetti & La Colonia. Ahora es el turno de Kevin & Miranda Johansen. A través de un material de calidad visual cinematográfica y una estética sonora semi-acústica,esta propuesta busca generar cercanía con los músicos.

Las Sesiones nacen a través de la alianza de tres grupos especializados en su campo -Clics Eternos, Estudio RED y Tinta Sur Producciones-, interesados en hacer llegar al público no sólo artistas emergentes y del under, sino a reencontrarse con músicos consagrados desde otro punto de escucha, constituyendo un Universo Musical y Cultural que trascienda géneros y escenas.