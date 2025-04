Jorge Rojas hizo un anuncio que conmocionó a todo el folklore argentino: "Situación crítica"

Jorge Rojas compartió un sentido posteo sobre lo que ocurre en Argentina.

Jorge Rojas tiene una fundación desde hace años que ayuda a personas que atraviesan contextos difíciles en sus vidas. De ese modo, en un reciente posteo de Instagram dio a conocer que la entidad en la actualidad está abocada a la realidad que viven las personas afectadas por las inundaciones del Chaco Salteño.

No es la primera vez que el músico se refiere a esta problemática en sus redes: esta vez compartió un video en el que se informa que, si bien hubo mucha ayuda y algunos progresos, la situación de muchos de los afectados aún es muy difícil. "Son muchas las comunidades afectadas. Gracias al aporte de ustedes y al trabajo de un gran equipo, pudimos recorrer y brindar asistencia a muchas de ellas", comienza el texto escrito por la fundación.

"Una de las más perjudicadas por la crecida del río Pilcomayo y las lluvias, fue Misión La Paz. Allí estuvimos para entregarles módulos alimentarios, acompañarlos y sobre todo, escucharlos y brindarles nuestro apoyo. La situación sigue siendo crítica en algunos lugares, la falta de mejores caminos hace que todavía queden aislados y la ayuda se dificulte", continúa el posteo. Y cierra: "Seguimos trabajando todos los días para mejorar esta realidad. Gracias a todos los que siguen escribiéndonos con palabras de apoyo y haciéndonos llegar su colaboración".

El mensaje de Jorge Rojas cuando sucedió la inundación en el Chaco Salteño

"Desde nuestra organización Fundación Cultura Nativa nos preparamos para el día después, será necesario ayuda sanitaria, cuando el agua comience a bajar habrá contaminación y poblaciones aisladas por mucho tiempo. Los médicos voluntarios de la Fundación Cultura Nativa estarán ahí, personalmente y con la ayuda de nuestros baquianos asistiremos al equipo para que lleguen a la mayor cantidad de localidades posibles, conocemos el lugar y daremos lo mejor. Vamos a necesitar alimentos, colchones y chapas", empieza el descargo de Rojas al respecto.

Jorge Rojas

"Una vez más tengo que pedirles a ustedes, quienes me acompañan desde hace tiempo, confíen en nosotros, en que usaremos los recursos de la mejor manera. Solo recibiremos donaciones de dinero, creemos que es la alternativa más eficiente, comprar lo que se necesita en los lugares apropiados y hacerlos llegar lo antes posible. Lo hemos hecho muchas veces antes y lo haremos ahora. En los sitios oficiales de la fundación daremos todos los detalles de lo que pensamos es lo mejor", continúa el texto de Rojas alusivo a lo que se vive en el norte. Y sigue: "No se puede tomar real dimensión de la situación que provoca una inundación de estas características, si no se está en el lugar. Es devastador y ahí es donde hay que estar, ser lo que se espera de alguien a quien se ha elegido para conducir. La vivencia es lo que hace la diferencia a la hora de entender la realidad, saber cómo se siente caminar en el barro, sentir el dolor de los que lo perdieron todo, abrazar a su gente".