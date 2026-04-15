Impacto en la música por el anuncio de Ricardo Montaner: "Me voy a ir"

Ricardo Montaner volvió a los románticos.

El cantautor Ricardo Montaner presentó su nuevo single Para Que Seas Feliz, una balada que pone el foco en una de las formas más complejas del amor: dejar ir al otro. El sencillo en un anticipo de su próximo álbum El Último Regreso, que será lanzado en mayo de 2026.

"Para que seas feliz no tiene un solo ‘pero’. Es una de las canciones que escribí con mayor gozo”, expresó Montaner sobre este lanzamiento, que apunta a conectar con una mirada más madura de los vínculos afectivos y fue compuesto junto a Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante durante una sesión creativa realizada en Samaná.

La canción aborda el momento en que una relación se quiebra y el protagonista decide dar un paso al costado, aun cuando eso implique dolor propio. El lanzamiento de Ricardo Montaner se da en medio del éxito de su gira internacional El Último Regreso World Tour 2026, que ya acumula diez funciones agotadas en países como Argentina, Uruguay, Costa Rica y Colombia, lo que marcó el regreso del artista a los escenarios tras más de dos años y estableció un nuevo hito en su carrera.

Letra completa de Para que seas feliz

Te siento diferente, más fría que la muerte

Tan cerca y tan lejos, como eneros de diciembre

Parece que alguien va sobrando aquí

No estás a gusto y yo ya lo entendí

Para que seas feliz, mejor me retiro

De una vez este amor lo agarro y lo tiro

¿Qué caso tiene estar peleando siempre por lo mismo?

Y aunque el amor es ciego, ya yo no me veo contigo

Para que seas feliz, ya voy de salida

Me va a doler tu adiós, pero ahí está el tequila

No voy a ser el último, ni tampoco el primero

Que anda de bar en bar tirando todo su dinero

Para que seas feliz, me voy a ir de aquí

Pero conste que te quiero

Ah-ya

Para que seas feliz, mejor me retiro

De una vez este amor lo agarro y lo tiro

¿Qué caso tiene estar peleando siempre por lo mismo?

Y aunque el amor es ciego, ya yo no me veo contigo

Para que seas feliz, ya voy de salida

Me va a doler tu adiós, pero ahí está el tequila

No voy a ser el último, ni tampoco el primero

Que anda de bar en bar tirando todo su dinero

Para que seas feliz, me voy a ir de aquí

Pero conste que te quiero

No voy a ser el último, ni tampoco el primero

Que anda de bar en bar tirando todo su dinero

Para que seas feliz, me voy a ir de aquí

Pero conste que te quiero