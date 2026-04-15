Impacto en la música por el anuncio de Ricardo Montaner: "Me voy a ir"

El cantautor Ricardo Montaner presentó su nuevo single Para Que Seas Feliz, una balada que pone el foco en una de las formas más complejas del amor: dejar ir al otro. El sencillo en un anticipo de su próximo álbum El Último Regreso, que será lanzado en mayo de 2026.
"Para que seas feliz no tiene un solo ‘pero’. Es una de las canciones que escribí con mayor gozo”, expresó Montaner sobre este lanzamiento, que apunta a conectar con una mirada más madura de los vínculos afectivos y fue compuesto junto a Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante durante una sesión creativa realizada en Samaná.
La canción aborda el momento en que una relación se quiebra y el protagonista decide dar un paso al costado, aun cuando eso implique dolor propio. El lanzamiento de Ricardo Montaner se da en medio del éxito de su gira internacional El Último Regreso World Tour 2026, que ya acumula diez funciones agotadas en países como Argentina, Uruguay, Costa Rica y Colombia, lo que marcó el regreso del artista a los escenarios tras más de dos años y estableció un nuevo hito en su carrera.
Letra completa de Para que seas feliz
Te siento diferente, más fría que la muerte
Tan cerca y tan lejos, como eneros de diciembre
Parece que alguien va sobrando aquí
No estás a gusto y yo ya lo entendí
Para que seas feliz, mejor me retiro
De una vez este amor lo agarro y lo tiro
¿Qué caso tiene estar peleando siempre por lo mismo?
Y aunque el amor es ciego, ya yo no me veo contigo
Para que seas feliz, ya voy de salida
Me va a doler tu adiós, pero ahí está el tequila
No voy a ser el último, ni tampoco el primero
Que anda de bar en bar tirando todo su dinero
Para que seas feliz, me voy a ir de aquí
Pero conste que te quiero
Ah-ya
Para que seas feliz, mejor me retiro
De una vez este amor lo agarro y lo tiro
¿Qué caso tiene estar peleando siempre por lo mismo?
Y aunque el amor es ciego, ya yo no me veo contigo
Para que seas feliz, ya voy de salida
Me va a doler tu adiós, pero ahí está el tequila
No voy a ser el último, ni tampoco el primero
Que anda de bar en bar tirando todo su dinero
Para que seas feliz, me voy a ir de aquí
Pero conste que te quiero
No voy a ser el último, ni tampoco el primero
Que anda de bar en bar tirando todo su dinero
Para que seas feliz, me voy a ir de aquí
Pero conste que te quiero