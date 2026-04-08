Grave accidente en la Ruta 36: el guitarrista de Los del Fuego está internado en estado crítico en La Plata.

Un grave accidente de tránsito conmocionó al ambiente de la música tropical en las últimas horas. El guitarrista de la banda Los del Fuego resultó gravemente herido tras un choque ocurrido en la Ruta 36 y permanece internado en La Plata.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 40, en jurisdicción de Berazategui, cuando la moto en la que circulaba impactó contra un automóvil. Según trascendió, el músico, que se llama Emiliano Galeano, viajaba en una motocicleta motocicleta Honda GLH sin patente visible que colisionó con un vehículo particular, un Nissan Kicks. El vehículo fue hallado con fuertes golpes en la luneta trasera producto del impacto.

Grave accidente en la Ruta 36: el guitarrista de Los del Fuego está internado en estado crítico en La Plata. Foto: 0221.

Tras el impacto, personal policial y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar luego de un llamado al 911. Ambos ocupantes de la moto fueron asistidos en el lugar y luego trasladados para recibir atención médica.

Cómo se encuentra el guitarrista de Los del Fuego

Debido a la gravedad de las heridas, el guitarrista fue derivado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, en La Plata, donde permanece internado con pronóstico reservado. Su acompañante también resultó herida y recibió asistencia médica, aunque no trascendieron detalles sobre su evolución.

Grave accidente en la Ruta 36: el guitarrista de Los del Fuego está internado en estado crítico en La Plata. Foto: 0221.

Las causas del accidente todavía están siendo investigadas. Las autoridades buscan determinar cómo se produjo la colisión y establecer eventuales responsabilidades.