Jorge Rojas brilló en el Festival de Cosquín 2025 y reveló imágenes inéditas.

El cantante Jorge Rojas es una de las figuras del folklore argentino y una vez más sorprendió a todos con un material audiovisual inédito que muestra detalles imperdibles de su presentación en el Festival de Cosquín 2025. Como era de esperarse, sus fans estallaron de reacciones en redes sociales y el ex integrante de Los Nocheros aprovechó para recordar que cumple 20 años como solista.

“La plaza Próspero Molina, un año más compartiendo con ustedes en este lugar y escenario tan especiales!!”, escribió Jorge Rojas desde su cuenta de Instagram, para presentar el breve video inédito del famoso festival que tituló: “Íntimamente - Cosquín 2025”. “Un material que armamos para compartirles nuestro paso por aquicosquinok, celebrando 20 años como solista en este camino”, completó el cantante.

Por su parte, cientos de usuarios de la red social mencionada se volcaron a expresar su saludo para el artista neuquino. “Hermoso verlos. En el show y en la vida”, escribió una comentarista y otro remarcó: “Tremendo, pura emoción!”. “Gracias Cantor, siempre compartiendo con tu público”, señaló otra persona y una fan expresó: “Mi sueño verte en Cosquín, ya lo voy a concretar, fue una hermosa noche, verte arriba de ese escenario es un placer, como verte en cualquier escenario, siempre, siempre es un gran placer…”.

“Yo estuve esa noche, hermoso show!!! Cómo siempre quedamos con ganas de más!!!!”, manifestó otra seguidora del ex vocalista de Los Nocheros. “Existen ocasiones en las que hay una intimidad entre Jorge Rojas y el público, como por ejemplo un teatro, vi todo el show de Cosquín y fue igual y mejor al que viví en Termas de Río Hondo. Esa noche fue inolvidable, era muy casero todo, confianza, parecía cotidiano, las emociones que me deja Jorge en cada show son especiales y me alimentan de lo que uno necesita para seguir viviendo los días con ganas y alegrías”, cerró otro emocionado admirador desde Instagram.

El impactante momento que vivió Jorge Rojas en medio de su show en Cosquín 2025

El Festival Nacional de Folklore Cosquín 2025 llegó a su fin tras nueve noches de lujo llena de artistas consagrados del folklore, con presentaciones emocionantes, pero también con momentos que dejaron a todos sin palabras. Uno de estos últimos fue lo que vivió el cantante Jorge Rojas, cuando apareció sobre el escenario un artista de comedia que lo dejó sin palabras con un pedido muy particular.

Todo ocurrió el sábado por la noche, cuando Jorge Rojas se presentaba en la Octava Luna del exitoso Festival Nacional de Folklore de Cosquín, cuando de repente irrumpió en el escenario El Oficial Gordillo, el policía tucumano más famoso y divertido. "Te tengo que venir a detener", fue la frase que expresó ante los cientos de espectadores y allí comenzó un intercambio imperdible, a puras risas, con el ex vocalista de Los Nocheros.

"Anoche Sábado en la 8va Luna de Cosquin cerró con su how mi amigo @jorgerojasoficial con tanta generosidad que me invitó a subir al escenario. Te quiero Mucho! Será algo inolvidable para mí. Sos un crack! La pasé hermoso!", agradeció el humorista Miguel Martín desde su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que el popular tucumano se presenta de lunes a miércoles en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, y allí aprovechó para invitar a los presentes en Cosquín a su propio espectáculo.

Por su parte, como era de esperarse, Jorge Rojas le devolvió las gentilezas por las redes sociales: "Un gusto recibirte hermano!!! Sé que fue tu primera vez en @aquicosquinok disfrutamos mucho este momento, siempre es bueno reírse un rato!!!”. “Ese es tu don y te agradezco hayas venido hasta aquí a compartirlo!!! Abrazo!!!", completó el famoso intérprete del folklore argentino.