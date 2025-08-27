Formó parte de un grupo icónico de folklore y emocionó a todo un estadio con una interpretación única

El cantante Juan Fuentes fue el encargado de entonar el Himno Nacional Argentino con una interpretación que erizó la piel de las más de 50 mil personas que acudieron a la histórica victoria de Los Pumas sobre Nueva Zelanda en el estadio Mario Alberto Kempes. La emoción se apoderó de jugadores y público en la previa del partido. Fiel al sentimiento que caracteriza al seleccionado argentino de rugby, la escena se convirtió en uno de los momentos más conmovedores del fin de semana.

El salteño Juan Fuentes fue el elegido para ese segmento especial de la previa al partido y desde la organización destacaron en la previa: “La presentación de Juan Fuentes promete ser un momento de gran emoción y orgullo nacional”. “Su interpretación, cargada de sentimiento y fuerza, acompañará a la selección argentina en un evento que reunirá a miles de espectadores en el estadio y a millones a través de la transmisión televisiva”, destacaron.

A su turno, el cantante se refirió a la posibilidad de interpretar la canción patria en un contexto tan particular, y con tantas miradas posadas sobre la persona encargada de interpretar el himno. “Es un honor inmenso. Es llevar la bandera en la voz y en el corazón, y sentirme parte de un momento histórico para el deporte argentino, habiendo sido jugador de rugby durante toda mi infancia y mi juventud”, señaló Fuentes.

El próximo 26 de septiembre, el compositor y ex vocalista del grupo Los Huayra presentará su disco “Mil noches” en el teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires. Pero cabe recordar que en septiembre de 2019 lanzó una canción llamada “Fiel a tu corazón”.

Juan Fuentes es una de las figuras del folklore argentino.

Ese año, ya separado del popular grupo folklórico, se preparaba lo que será su primer disco solista, que tiene su lanzamiento en 2021: "Es con mi voz". Luego, el 10 de noviembre de 2022, Juan Fuentes estrenó el single "Qué nos pasó" junto a Destino San Javier. Y en enero de 2023 recibió el Premio Consagración en Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Furor en el folklore por el Chaqueño Palavecino y su colaboración para una zamba especial

El Chaqueño Palavecino fue un invitado especial del artista Juan Fuentes para grabar una actualización especial de “Zamba de la Higuera”, una de sus composiciones más reconocidas del cantante. Se trata de una canción, creada en conjunto con Marcelo Predacino, que ya está disponible en las plataformas digitales y viene acompañada por un videoclip filmado en Rosario de Lerma.

Esta nueva versión pone en valor uno de los temas más representativos dentro del repertorio solista de Fuentes, además de vincularlo con una figura central del folklore argentino durante las últimas décadas, el mismísimo Chaqueño Palavecino. El video capta el momento íntimo del encuentro entre ambos artistas en el estudio Juan Ángel, un espacio que potencia la carga emocional y la conexión territorial que transmite la zamba.