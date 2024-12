Festeja el folklore por lo que dijo el Chaqueño Palavecino: "Vuelvo"

El Chaqueño Palavecino palpita el regreso a un escenario muy famoso del folklore y detalla cómo vive los festejos de los 40 años de carrera.

El Chaqueño Palavecino será protagonista de una noche muy especial en la provincia de Córdoba, en el marco de los festejos de los 40 años de carrera, y también anticipa su regreso triunfal a los festivales de Jesús María y Cosquín. También palpita la nueva gira europea que realizará el próximo año: “Creo que ya hemos hecho bastante por acá y no dejamos de andar”.

El famoso cantante salteño eligió hace ya más de 40 años volcarse al folklore, cuando dejó de lado su oficio de colectivero, para abrazar otro mucho más profundo y permanente. “Hay muchos caminos para andar”, manifestó el Chaqueño Palavecino en una entrevista y planteó que en el presente los shows y los compromisos se cruzan y a veces la agenda no da abasto.

“Estamos en esto, de un lado a otro”, manifestó el popular artista del género popular y reveló que el trajín pasa factura a todos sus acompañantes. Sin embargo, ese recorrido no hace dudar ni un instante respecto del rumbo por seguir. “Yo andaba en los ómnibus, y me bajaba, me iba a una peña. Me iba ahí atrás, donde estaban los músicos que iban a subir al escenario”, rememoró ante La Voz.

“Yo quería escucharlos a todos y ahí metía los bocadillos. Cantábamos dos temas, y yo era feliz con eso. Y un día me invita uno de los que cantaba ahí, el Negro Sanjeño, un guitarrero y cantor de oficio, era un toro cantando, no sólo ídolo mío, sino de muchos. Ir a verlo y cantar con él ya era demasiado. “Métale, mi amigo”, me decía el padre de Jorge Rojas”, agregó el Chaqueño Palavecino sobre sus comienzos.

“Y bueno, fui a cantar. Había 50 personas y yo nunca había cantado para tanta gente, o capaz que sí, pero no así de esa manera. Y ahí vi que había sido distinta la cosa, algo muy favorable para mí. Un aplauso que no era por aplaudir, fue algo que llamó la atención. Y ahí me propuse armar mi grupo”, agregó en su repaso.

Además, el popular artista contó: “Grabar en ese tiempo era difícil y caro. Para el que comienza, siempre es caro. Y no había dónde. Tampoco encontrabas así nomás los músicos. Pero se dio todo. Y después nunca le aflojé para nada”.

El Chaqueño Palavecino forma parte del Festival de Villa María.

"Vuelvo": el mensaje del Chaqueño Palavecino a sus fans

“Creo que ya hemos hecho bastante por acá y no dejamos de andar. Mirá que hemos andado no en muchos países sudamericanos, pero hemos andado bastante. Y siempre estamos. Han pasado 40 años y yo sigo preguntando qué hay de trabajo, qué dicen, y nos seguimos tanteando para ver hasta dónde andamos”, apuntó el Chaqueño Palavecino, sobre sus ganas incansables de seguir trabajando en la música.

“Vuelvo a Jesús María, vuelvo a Cosquín y a otros festivales en los que hace prácticamente 30 años consecutivos que estoy”, resumió con un dato que demuestra su vigencia. Allí se cerrará un ciclo de festejos iniciado un verano atrás, en el encuentro que ya tiene al Chaqueño como una fija, en el Festival Jesús María, el segundo viernes es suyo desde hace años.