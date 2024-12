Furor en el folklore por el sorpresivo anuncio del Chaqueño Palavecino: "Como en casa"

El popular Chaqueño Palavecino está festejando sus 40 años de trayectoria con diferentes presentaciones a lo largo y ancho del país, las cuales culminarán con una gira internacional en 2025. Sin embargo, el último fin de semana volvió a sorprender al folklore con un show muy emotivo en una localidad en la que no había cantado hace mucho tiempo.

El famoso cantante de Salta aterrizó esta vez en La Pampa para la celebración de la 32º Fiesta Provincial del Chivito, la cual incluyó un desfile institucional, jineteada y concurso de caprinos. Entre los diferentes espectáculos artísticos y bailes populares, el Chaqueño Palavecino se convirtió en la figura principal. Por su parte, también animaron al público el Súper Quinteto y Cachumba.

Luego de una noche imperdible, el músico salteño se expresó en sus redes sociales y reveló: “¡Qué emoción volver a Santa Isabel después de 20 años!”. “Este fin de semana vivimos una fiesta llena de recuerdos, emociones y, sobre todo, la calidez de mi querida gente pampeana. Gracias por hacerme sentir como en casa una vez más”, completó desde su perfil de Instagram.

"Qué lindo Chaqueño querido, siempre tus shows brillan, sos el mejor", destacó una fan en esa red social y otro usuario remarcó: "Siempre dando alegría a tu público, por eso te agradezco mucho!". "Qué lindas son las fiestas de los pueblos!!! Y contigo una mega fiesta", señaló otra persona para el querido artista.

En tanto, el Chaqueño Palavecino recordó cuáles serán las tres últimas presentaciones de un año que fue más que emocionante, lleno de sorpresas y distinciones.

13 de DIC - León Rougés (Tucumán)

14 de DIC - Medinas (Tucumán)

20 de DIC - Estadio Padre Ernesto Martearena (Salta)

Cumbre del Chaqueño Palavecino con un ícono del folklore: "Tuve el honor"

Cabe recordar que el Chaqueño Palavecino compartió un video muy emotivo y escribió la frase: “Un encuentro que lleva la música en el alma”. Además, detalló a sus seguidores: “Tuve el honor de reencontrarme en Tarija, Bolivia, con un grande de nuestra música: Hugo Monzón, el creador de la cueca ‘Morir Cantando’, una obra que me ha acompañado a lo largo de mi carrera y se convirtió en un emblema en mi repertorio”.

“Conversamos sobre los caminos que la música traza, sobre nuestras raíces y sobre cómo una canción puede unir corazones más allá de las fronteras”, agregó el músico argentino en su posteo y expresó su agradecimiento: “La música vive y nos trasciende, ¡y este momento es una prueba de ello! Gracias, Hugo, por esta joya que sigue emocionando a tantas almas”.

“El agradecido soy yo”, manifestó Monzón en el breve video que se viralizó en las redes y destacó la figura del artista de Salta: “Los paisanos de muchos lugares y países, me encuentran, me escriben y me mandan mensajes para decirme que la cueca la toca el Chaqueño con toda el alma y entra a todas las personas en el corazón”.