Feli Colina, en la previa de su show en Vorterix: "Me enamoré del folklore de vuelta"

Feli Colina lanzó "Lxs Infernales (del Valle Encantado)" y en la previa de su presentación en el Teatro Vorterix, dialogó con El Destape.

El pasado 25 de mayo, aprovechando una nueva jornada patria, Feli Colina lanzó "Lxs Infernales (del Valle Encantado)", su tercer trabajo discográfico. Precisamente ese disco presentará en el recital que brindará en el Teatro Vorterix el próximo 9 de julio. En la previa del esperado evento, la cantante salteña charló con El Destape sobre su llegada al folklore, su más reciente trabajo de estudio y qué pueden esperar quienes vayan a la presentación del disco.

A diferencia del proceso para "El Valle Encantado", que demoró unos tres años, la producción de "Lxs Infernales (del Valle Encantado)" fue "más arrebatadita", según le contó la propia Feli Colina a El Destape. "Fue una decisión de septiembre del año pasado", detalló la artista respecto al disco que terminó lanzando a finales de mayo.

"Lxs Infernales" es su tercer álbum de estudio (contó con la producción de Nico Cotton) y en él la artista salteña se permitió abrir las puertas de sus propias raíces, influencias y linajes. Es que la placa está constituida por canciones icónicas del acervo popular argentino, principalmente del folklore, un género al que Feli demoró en llegar ya que no era fanática, pese a haberlo escuchado durante toda su infancia y adolescencia.

"Tengo una manera de ser 'contrera'. Para bien y para mal. Cuando estaba en Salta, está todo tan bañado de folklore que renegaba, 'esto no, yo hago otra cosa, me gusta el rock'", se sinceró la cantante. Pero en los casi diez años que lleva viviendo en Buenos Aires, empezó a redescubrir ese sonido, el de las calles de su infancia. Fue particular durante la pandemia, cuando estuvo más de un año sin ir a Salta, el momento en el que eso terminó de cambiar.

"Empecé a romantizar todo lo salteño. Me hice muy fan, sobre todo del Dúo Salteño. Me enamoré del folklore de vuelta", agregó Feli. Además, reveló que pese a que hubo un trabajo de posproducción, las versiones nacieron de la sala de ensayo, donde cada instrumentista le agregó sus propios arreglos.

¿Te costó "ceder" ante el folklore después de tantos años de renegar del género?

- Siempre digo que yo hago mi tipo de folklore, que no es "folklore puro". Como que me atajo, así que evidentemente algo de eso hay. En principio siento que es una etapa, que estos discos tienen tinte folklórico. No creo que el próximo disco siga insistiendo demasiado en el folklore, aunque siempre va a estar en mi manera de hablar, en mi cadencia, en mis composiciones. Porque es parte de mi crianza. Pero estos discos fue como "rendirme" un poco a eso también.

¿Te gustaría tocar en el Festival de Cosquín tradicional?

- Me encantaría, primero, porque nunca fui como público, entonces me encantaría ir a verlo, a estar. Y después porque me gustaría ver ese choque, porque yo no hago un folklore "tradicional". No sé a cuánta gente del folklore tradicional le llegaron estas versiones de "Lxs Infernales". Entonces sería divertido de ver.

La presentación del disco en Vorterix

Así como el lanzamiento del disco fue el 25 de mayo, Feli Colina confirmó que la decisión de presentarlo el 9 de julio en Vorterix no fue fortuita. "La particularidad de este show y de los shows de producción propia es que tengo un teatro y un espacio y una hora y media o dos horas solo para mi. Entonces puedo poner lo que más me gusta en el mundo que es escenografía, vestuario, personajes", contó la artista sobre el esperado concierto, al que calificó de "casi teatral".

El próximo 9 de julio, Feli Colina presentará "Lxs Infernales (del Valle Encantado)" en un impresionante concierto en el Teatro Vorterix. Con una puesta de luces, vestuario y escenografía que prometen ser impactantes