Enero suena a estrenos: toda la cartelera de discos

Enero trae novedades musicales para todos los gustos. El nuevo disco de No Te Va Gustar. que marca una nueva etapa en la banda uruguaya; el esperado trabajo de Divididos, después de muchos años sin grabar en estudio; la poesía intacta de Jorge Fandermole; la poesía y el juego para los más chicos en la obra de Giranda. A escuchar: con auriculares, en la playa, en el subte o mientras se arma la agenda del año.

No Te Va Gustar

Florece en el Caos

A principios de junio del año pasado la banda se encerró en su estudio Elefante Blanco, en Montevideo, a trabajar en más de 20 canciones con el objetivo de seleccionar las mejores. Una semana después, junto al productor Nico Cotton, reconocido como Productor del Año por los Latin Grammy 2025, y el ingeniero Carlos Imperatori (quien ya había trabajado con la banda en Suenan las Alarmas, Otras Canciones y Luz), iniciaron una intensa maratón de tres semanas que dio forma a las 10 canciones del álbum. El resultado es un disco potente y refrescante, que captura el espíritu turbulento de la época y lo transforma en un mensaje de resistencia y esperanza. “Comienza una nueva etapa, con diez canciones que nos encantan. Estamos muy ansiosos porque escuchen nuestra nueva música, es muy emocionante para nosotros todo lo que se viene y es una alegría poder empezar a compartirlo con ustedes”, afirmó No Te Va Gustar en redes sociales. Esas diez flamantes canciones son Halcones y Payasos, La Noche de Ayer, En Mil Pedazos, En Llamas, Si el Mar Me Ve, Todo Mal, Que No Te Queden Marcas, Una Vida Más, No Somos Nosotros y Cartas Por Jugar.

Divididos

Divididos

Hubo que esperar quince años para escuchar un nuevo disco de La Aplanadora del Rock, pero un día esa espera terminó y el trío presentó su nuevo material, con nombre homónimo al de la histórica banda, que incluye canciones inéditas y otras ya conocidas, como Mundo Ganado, Insomnio, Cabalgata Deportiva y San Saltarín. El nombre del disco y el arte de tapa tienen un sentido: dos lienzos, uno celeste y otro blanco, unidos por una sutura. “Es una expresión de deseo. Que esa herida algún día sane”, contó Ricardo Mollo. El trabajo discográfico, grabado en distintas etapas entre 2019 y 2025, fue recibido entre aplausos durante la escucha exclusiva que los fanáticos acompañaron como si fuera un show más. La antesala de ese momento fue la proyección del documental “Sonidos, barro y piel”, una producción que recorre su historia, el proceso creativo y el vínculo entre ellos. Los temas que incluye el disco son Aliados en un viaje, Monte de olvidos, Bafles en el mar, Doña red, El faro, Mundo ganado, San Saltarín, Vos ya sabrás, Revienta el Mi Mayor, Insomnio, Cabalgata deportiva y Grillo.

Víctor Manuel

Solo a solas conmigo

Siete años después de “Casi nada está en su sitio”, el cantautor asturiano presenta un puñado de canciones que apelan a recuperar el amor, la esperanza y la perspectiva personal, en un contexto social cargado de tensiones y discursos tóxicos. Su hijo, David San José, es el productor del disco y el trabajo se presenta como un regreso a la esencia de Víctor Manuel: lirismo, compromiso y claridad emocional. En estas nuevas composiciones, la mirada se despliega entre lo íntimo y lo social, atendiendo a cuestiones como la identidad, la memoria personal y el desánimo cotidiano, pero también a la importancia de no dejarse arrastrar por la negatividad. El cansancio que generan las dinámicas políticas y la saturación informativa, un clima social que provoca agotamiento, los primeros enamoramientos y la construcción de un mundo distinto son algunos de los matices que aparecen en el recorrido que propone el músico que en diversas ocasiones actuó en la Argentina, presentando El gusto es nuestro, el proyecto en conjunto con los cantantes, Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Miguel Ríos.

Doble Valentina

Congelamiento Global

"Nos advirtieron mucho sobre el calentamiento global, pero poco sobre el congelamiento: el frío de las pantallas, de la indiferencia y de las relaciones filtradas por algoritmos", asegura la cantante que viene cautivando con su frescura y profundidad lírica, ahora dueña de su flamante disco que, asegura, "es un llamado a cuidar nuestras temperaturas internas; así como no hay otro planeta habitable, no hay otro corazón". Congelamiento Global fue producido por Diego Torres y Yadam González, ganador de cuatro Latin Grammys y es un viaje de once canciones que oscilan entre el pop de autor y la narrativa rioplatense. Desde que comenzó a producir sus primeras canciones a los 9 años, inspirada por su hermano y una placa de audio regalada por él, Doble Valentina se ha convertido en un espejo y catarsis de toda una generación. Su música explora la intersección entre emoción y reflexión social, conectando cada vez con más adeptos. "Cuando descubrí a Valentina encontré una compositora diferente, con un sello personal y un sonido propio", dijo de ella Diego Torres.

Jorge Fandermole

Tiempo y Lugar

Tiempo y lugar es el título de una edición de canciones de la propia autoría de Fander, coincidente con el título de una de las canciones que componen el repertorio y que resulta especialmente significativa del contexto en que se inscribe la edición. Tiempo y lugar incluye doce canciones de temática y género diversos, algunas con rasgos del folklore argentino/latinoamericano y otras carentes de rasgos específicos. A diferencia de discos anteriores del integrante de la Trova rosarina, la sonoridad de es austera: Jorge Fandermole en voz y guitarra sumados al bajo o violoncello a cargo de Fernando Silva, y la participación de Juan Quintero y Julio Ramírez como invitados. "Son tiempo y lugar dos conceptos del imaginario humano que permiten considerar nuestra existencia y sus circunstancias, antecedentes y proyecciones. Espacio y tiempo, a la vez que de naturaleza cada vez más incierta ambos, se nos manifiestan en una realidad inmediata brutalmente crítica, y es ese marco sensible en el que se presenta este repertorio", asegura Jorge Fandermole. Los sonidos que abarcan a este bellísimo trabajo discográfico son Invocación, Guitarra, Río de las ausencias, Décimas de identidad, Mi buen amor, Tiempo y lugar, Campo Rincón, Pilar y Juan, Materias y herramientas, Padre, Milonga con cuatro orillas y El amor y la cocina.

El Canto Hereje Vol. II

Homenaje a Daniel Toro

Este disco es un trabajo colaborativo realizado por artistas de la provincia de Salta, con el apoyo del Instituto Nacional de la Música, donde músicos de rock y una artista plástica homenajean la obra de Daniel Toro y de los poetas que dialogaron con su música. Recoge la senda abierta por El Canto Hereje (2014), donde se homenajeó a Gustavo Cuchi Leguizamón. El disco consta de seis canciones: Canción para una esperanza, New Rusia a la Vinagrét & Lautaro D'amico (Letra: José Gallardo, Música: Daniel Toro; Para ir a buscarte - Club 20 (Letra: Ariel Petrocelli, Música: Daniel Toro), Cuando tenga la tierra – Juanetes & Melania Perez (Letra: Ariel Petrocelli, Música: Daniel Toro); Mi mariposa triste - Adán Nueve (Letra: Julio Fontana, Música: Daniel Toro), Hermano Moreno – Viento de Oriente & Catorce Shaka (Letra: Daniel Toro, Música: Ariel Petrocelli) y Esta noche canta Salta – Livelli y los Saravia (Letra: César Perdiguero, Música: Daniel Toro). La producción musical de las versiones estuvo a cargo de los intérpretes).

Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Los días por venir

Un encuentro de dos mundos se manifiesta en una obra original de música argentina, donde la palabra y la melodía se funden en una hermandad creativa. Es el primer disco en colaboración de Lorena Astudillo, reconocida cantante y compositora de música de raíz folclórica, con ocho discos editados y ganadora del Premio Konex 2015 (diploma al mérito) como mejor cantante folclórica de la década e Ignacio Montoya Carlotto, pianista, compositor y arreglador con una sólida trayectoria en Argentina y Latinoamérica. En las nueve composiciones se entrelazan la poesía, el canto y el piano en composiciones propias y delicados arreglos originales. Esta propuesta musical celebra la identidad argentina desde una mirada contemporánea, sin perder el alma de sus raíces. Con sensibilidad y oficio, Astudillo y Montoya Carlotto invitan a quienes quieran oír a un viaje emocional a través de sonidos que dialogan con la historia, la tierra y lo cotidiano. Escuchar este trabajo es la experiencia viva de los tiempos que nos toca atravesar.

Julie Aiello

Fuera de época

Luego de haber lanzado “Contradicción”, “Be My Baby” y “Rutina” a modo de singles, la artista se despacha con Fuera de época, un disco de 8 canciones que recorre sus diferentes facetas musicales. Julie Aiello es una cantante y compositora de rock oriunda de Villa María, Córdoba. Se dedica a la música desde pequeña, pero su proyecto solista comenzó en 2022 luego de haber liderado la banda Harén. Fuera de época es el primer disco solista de Julie, quien es la compositora de todos los temas, excepto “Be My Baby”, una versión personal y en español del clásico de The Ronettes. En el disco también se destaca “Rutina”, que fue estrenado junto a un videoclip protagonizado por 15 artistas. El álbum contó con la producción de Enrique Aiello, quien ha trabajado con artistas de la talla de Joan Baez, León Gieco, Piero, Abel Pintos, De la Rivera, entre otros, y estuvo también a cargo de la mezcla y mastering. A través de este disco, Julie desarrolla diferentes subgéneros dentro del rock: canción, indie rock, punk rock, pop rock y hasta se anima a una balada nostálgica en “Esta tarde”, un tema interpretado con guitarra acústica, cello a cargo de Juan Tomás Palomeque y voz.

¿Quién se mueve?

Giranda

El dúo formado por Paloma Antonietti y Camilo Riet presenta su segundo disco para infancias y familias. El álbum fue grabado en el estudio “Tierra Soñada” de la ciudad de Posadas y producido en conjunto con Guillermo O´Connor y Valeria Donati. La obra se compone de 8 canciones, en su mayoría de su propia autoría, que invitan al juego corporal con una gran variedad instrumental y colores sonoros del litoral. Un recorrido canción por canción: Hola que va (Un saludo con aire de samba y forró brasilero que entremezcla la fauna litoraleña, la invitación al abrazo, las miradas y el juego), Alimento ancestral (Un carnavalito rítmico que canta sobre la mandioca), Colibrí (Un canto que conecta con lo simple y la belleza del encuentro entre el colibrí y la flor), Cintas de colores (Un vals que se transforma en música balcánica cuando las cintas, al girar, se convierten en "viboritas" movedizas) ¿Quién se mueve? (La canción que da nombre al disco es un candombe para bailar al son de los tambores), Entro en mi corazón (Un momento introspectivo de guitarra y voces que sumergen en el encuentro con el yoga y los movimientos del saludo al sol), (Canción para pedir deseos (Una pieza instrumental de solo de guitarra diseñada para la calma y la escucha atenta) y Canción del jacarandá (Un homenaje a María Elena Walsh en versión carnavalito, abrazado por las voces de niños y niñas que ponen el corazón al final del disco).

Mora García Medici

Acostumbrarse no es rendirse

Compuesto por once canciones, el tercer trabajo discográfico de Mora abre la puerta a su mundo más personal: canciones sensibles pero potentes, atravesadas por vivencias reales, donde la emoción encuentra fuerza y el arte, refugio. Luego de “Desdoblar el bosque”, su álbum cargado de imágenes oníricas y paisajes imaginarios, Mora pisa firme la tierra y nos cuenta de las vivencias de su vida real. El punto de partida es su propia historia, marcada por los últimos años de enfermedad de su padre, una experiencia que late en cada canción como una fuente de verdad y transformación. Aunque el disco coquetea con distintos géneros y texturas, hay un hilo conductor que da unidad y cuerpo a toda la obra: el protagonismo del piano acústico y el regreso a lo orquestal. Gran parte del disco está dedicado a su familia, especialmente a su padre. La cercanía con la muerte, el proceso de ver a alguien transformarse, la aceptación del cambio y, a la vez, el impulso por seguir viviendo intensamente, son temas que atraviesan la obra. Este universo cobra todavía más dimensión con las piezas audiovisuales que acompañan al álbum: visualizers construidos con archivos familiares, fotos y videos de su infancia que Mora recuperó y resignificó para convertir Acostumbrarse no es rendirse en una gran carta de amor.