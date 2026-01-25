Zelensky afirmó que el documento de garantías de seguridad de EE.UU. para Ucrania está listo

El documento estadounidense sobre ‍las ⁠garantías de seguridad para Ucrania está completamente listo y Kiev espera el momento y el lugar para firmarlo. Así lo afirmó el ⁠domingo el ⁠presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Para nosotros, las garantías de ‍seguridad son ante todo garantías ⁠de seguridad ‌por parte de Estados Unidos. El documento está listo al ‌100%, ‌y estamos a la espera de que nuestros socios confirmen ​la fecha y el lugar en que lo firmaremos", declaró el líder ucraniano en una rueda ‍de prensa durante una visita a Vilna, la capital de Lituania.

"A continuación, el ​documento se enviará para su ratificación ​al Congreso estadounidense y al Parlamento ⁠ucraniano", agregó Zelensky.

Estados Unidos anunció una nueva reunión con Rusia y Ucrania

El embajador en Misión Especial y enviado especial para Medio Oriente del gobierno de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció una nueva reunión del país que represente con Rusia y Ucrania. "Las conversaciones fueron muy constructivas y se planificó continuar las conversaciones la semana próxima en Abu Dhabi. El presidente Trump y todo su equipo dan su dedicación para llevar paz a esta guerra", publicó Witkoff en sus redes sociales.

Witkoff destacó que la reunión en Abu Dhabi estuvo coordinada por Estados Unidos con un formato trilateral y "gentilmente acogida por Emiratos Árabes Unidos". El mensaje aparece publicado junto con una fotografía del encuentro con Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en el centro de la mesa.

También el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, calificó de "constructivos" los contactos. "Nuestra delegación informó que la reunión de Emiratos Árabes Unidos terminó. Y fue la primera reunión con este formato en bastante tiempo, con dos días de reuniones de a tres", explicó Zelensky en X. Zelensky resaltó que "se habló de muchas cosas y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas". "El centro fueron los parámetros para un posible fin de la guerra", infirió el mandatario ucraniano, quien consideró "de gran valor" la mediación de Estados Unidos para "monitorizar y supervisar el proceso para el fin de la guerra y garantizar una seguridad genuina".