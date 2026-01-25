En medio de una actividad que sigue atrasada, el sector de la construcción atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre, marcado por la paralización de obras, despidos y una caída sostenida de la inversión pública. En este contexto desolador, el secretario general de la UOCRA Chaco, Ariel Ledesma, denunció el bajo nivel de presupuesto asignado a la región por parte del gobernador Leandro Zdero y advirtió que todavía no se conocen los "programas" destinados al sector de cara al 2026.

En el sector no ven perspectivas de recuperación en los próximos meses, luego de que fuera uno de los rubros más castigados por los dos años de gobierno de Javier Milei. La situación se replica en territorio chaqueño: Ledesma apuntó contra la falta de infraestructura básica de la administración de Zdero en rutas, agua potable, cloacas y energía eléctrica, necesarias tanto para la vida cotidiana como para la producción.

El secretario general de la UOCRA provincial remarcó que, si bien enero y febrero suelen ser meses de menor actividad, a esta altura del año ya deberían existir proyecciones claras. “A mediados de enero ya tendríamos que saber cómo va a ser el 2026, qué programas van a arrancar, tanto públicos como privados. Pero no vemos que empiece a moverse”, apuntó sobre la falta de decisión del gobernador, que está siendo fuertemente cuestionado por el ajuste en los diferentes ámbitos.

“Nosotros creíamos que íbamos a seguir con el ritmo de obra que dejamos en diciembre y arrancar en enero, pero ya empezamos a tener paralizaciones, y eso nos preocupa mucho”, afirmó el dirigente gremial en declaraciones para CIUDAD TV. Según explicó, se trata de obras que venían a buen ritmo y con una cantidad importante de trabajadores, pero que comenzaron a frenarse nuevamente, generando despidos e incertidumbre sobre su continuidad.

A la par de la caída de la actividad, el sindicato observa un crecimiento de la informalidad laboral. “Estamos viendo mucha informalidad en el sector, y en lugar de discutir cómo generar trabajo, nos quieren llevar todo el tiempo a hablar de reforma laboral”, cuestionó Ledesma. Para el dirigente, el eje debería estar puesto en crear empleo genuino: “Mientras no generemos puestos de trabajo y consumo, nunca vamos a poder discutir en serio una reforma”, reafirmó.

La construcción retomó el desplome en noviembre y esperan que siga estancada

Las alarmas para la construcción volvieron a encenderse cuando, en las últimas semanas, el Indec reveló que el rubro cayó nuevamente en noviembre en el registro interanual, por un 4,7%, luego de nueve meses consecutivos al alza. Es decir, se trató de la primera baja desde enero de 2025, mes en el que la construcción venía de un derrumbe continuo a lo largo de todos los meses de 2024 producto de la parálisis de la obra pública y de la recesión que afectó también al sector privado.

La situación empeora si se tiene en cuenta que en el registro intermensual desestacionalizado la construcción cayó un 4,1%, la peor cifra desde octubre de 2024, precisó el mismo informe de Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) del Indec.

El número va de la mano de lo ocurrido en la industria, ya que el IPI manufacturero del Indec cayó en noviembre un 0,6% respecto a octubre en la medición desestacionalizada, mientras que se desplomó un 8,7% en relación a noviembre de 2024, la mayor baja desde junio.

Las razones de este repentino desplome de la construcción en noviembre no están claras. Fuentes del sector consideraron que se debe a que para los últimos meses del año, y especialmente entre diciembre y febrero suele producirse una caída estacional por las vacaciones. Sobre todo debido a que las obras públicas, que continúan a nivel provincial y municipal, suelen descontinuarse durante el verano, para ser retomadas a partir de marzo.

Sin embargo, lo cierto es que el año pasado no ocurrió lo mismo, ya que en la medición intermensual la construcción había crecido en noviembre y diciembre de 2024, un 4,8% y 4,2% respectivamente. Además, en el registro interanual, noviembre de 2024 mostró una desaceleración de la caída respecto a los meses previos.