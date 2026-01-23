Chaco: gremios estatales denuncian recortes salariales de hasta el 90% por parte del gobierno de Zdero

La Multisectorial de los Trabajadores del Chaco se manifestó frente a la Casa de Gobierno para rechazar lo que califican como una avanzada liberal del gobernador Leandro Zdero sobre los derechos laborales. Cuatro gremios provinciales denunciaron un escenario de desfinanciamiento y asfixia salarial, con recortes que, según confirmaron, implican una reducción de ingresos de entre el 50% y el 90%. Además, advirtieron que la quita de beneficios podría "sembrar un precedente" para profundizar el deterioro de los salarios estatales. La protesta contó con el acompañamiento de organizaciones nacionales como la UTEP y la CCC.

El salario por categoría de los trabajadores de Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMMEP), el desguace del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (ISSSEP), la eliminación del Fondo Estímulo Productivo (FEP) a los trabajadores del Ministerio de Producción, y la quita de la reducción del boleto para docentes, fueron algunas de las razones enumeradas durante la protesta.

"El gobierno de la provincia hizo un radio de seguridad y nos impidió manifestarnos en la cuadra que bordea a la Casa de Gobierno, más allá de la derogación del Protocolo Antipiquete de Patricia Bullrich", detalló a El Destape el trabajador de la Multisectorial e integrante de la Comisión Directiva del Unión Personal Civil Provincial (UPCP) de Chaco, Victor Lezcano.

Reducción salarial

Desde principios del mes de enero, los trabajadores del Ministerio de Producción fueron notificados de la suspensión del FEP, amparado por una ley provincial votada por la propia Cámara de Diputados del Chaco. "Esto va a sembrar precedente para quitar ese fondo a otros sectores del Estado en el que el argumento es pasarlo a la revisión", detalló Lezcano. Además confirmó la eliminación de la mesa que define el cálculo del mismo.

En este sentido, expresó que estas bonificaciones no generan ningún déficit financiero ya que el Presupuesto fue aprobado por la Legislatura provincial contemplando los fondos, los salarios y hasta el escaso aumento del 10% proyectado para todo el 2026. Con la quita de este beneficio, alrededor de 600 trabajadores pasarían de cobrar $1.400.000 promedio a unos $700.000.

"Cuando hablamos de la eliminiación del Fondo, calculada cada cuatro meses, se habla de una reducción salarial del 50% al 90% del sueldo", detalló el integrante de la Comisión Directiva tras explicar la angustia de sus compañeros frente a una importante reducción salarial que los ubicaría en un poco más de la mitad de lo que cuesta la canasta basica en el Chaco. "Aprovecharon que muchos compañeros se tomaron la licencia regular de vacaciones", explicó Lezcano frente al Fondo percibido ininterrumpidamente desde el 2015.

Además, destacó que pese a tener personería gremial, no recibieron respuesta a la solicitud de audiencia al Ministerio y de reunión con el Gobernador. Es por eso que los representantes gremiales evalúan avanzar con las medidas pertinentes tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo.

Fuentes oficiales del Gobierno de Chaco plantearon a El Destape que el fondo estímulo no fue eliminado sino que se trató de "un recálculo en los montos".

Los trabajadores en jaque

Desde su campaña, el gobernador Zdero había preponderado la importancia de la educación, pero los propios maestros chaqueños fueron los primeros en verse perjudicados: la quita del boleto docente, que solventaba las largas distancias que realizan para cumplir con el oficio pedagógico todos los días. "Hay docentes que salen 3 o 4 de la mañana de su casa y regresan a las 4 de la tarde. Trabajan entre 12 y 18 horas diarias cada uno", explicitó el integrante de la Multisectorial.

También reclamaron por el pago de haberes por categoría de los rabajadores de SAMMEP, la empresa estatal provincial de agua; y por la situación crítica que atraviesa la obra social provincial INSSSEP. Mientras la situación económica se agudiza por la asfixia de Zdero, la "única solución" que encontraron hasta el momento desde la provincia fue aumentar a un 2% la derivación de aportes de los trabajadores activos y jubilados a la caja de alta complejidad.

"Tras la modificación que realizó el menemismo, se explicitaba que las cajas jubilatorias que no habían sido transferidas a Nación, sus déficit deberían ser soportados por el Gobierno nacional. Zdero no reclama a Javier Milei y ese deficit de la caja previsional es cubierto por recursos propios", detalló a este medio en un artículo anterior, la trabajadora del INSSSEP, Griselda "Chela" Gómez.

Zdero y su rol en el mapa nacional

Los reclamos del sector de trabajadores no quedan descontextualizados luego de la reunión por la reforma laboral que tuvieron el ministro de Interior de Nación, Diego Santilli, y el gobernador chaqueño. "Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el riesgo país y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía. Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismo sresultados de siempre", celebró Zdero según el comunicado que emitió el Gobierno nacional.

Asimismo, Chaco fue la primera provincia en la que firmó un acuerdo electoral entre la UCR y La Libertad Avanza. El argumento público fue "frenar al kirchnerismo" pero no quedó todo en un convenio político: a partir del pacto, Milei le envío a la provincia del $120 mil millones. Del mismo modo, los representantes chaqueños del Congreso de la Nación levantaron la mano para la aprobación del Presupuesto 2026.