La altura de Gaspi: cuánto mide el influencer y youtuber

Gaspi, el youtuber que marcó un estilo polémico con sus videos.

El nombre de Gaspi volvió a copar tendencias con su regreso a YouTube con La Vuelta de Gaspi, un cortometraje que mezcla humor negro, poesía urbana y una estética que dialoga con el cine de autor. Como suele ocurrir con las figuras del ecosistema digital, el interés por su obra vino acompañado de preguntas personales que circulan con fuerza en redes.

Una de ellas destaca por encima del resto: ¿cuánto mide Gaspi? La respuesta, lejos de ser simple, expone un fenómeno típico de la cultura influencer: la construcción de mitos en ausencia de información confirmada.

Cuánto mide Gaspi: lo que se sabe y lo que no

No existe un dato público y confirmado sobre la altura de Gaspi. El youtuber —que tiene se llama Gaspar Prim Díaz— nunca declaró oficialmente cuánto mide, ni en entrevistas, ni en sus redes sociales, ni en materiales de prensa.

En foros, redes y búsquedas virales circulan cifras no verificadas, pero ninguna cuenta con respaldo de fuentes confiables. Sin embargo, se especula que mide cerca de 1,80.

Otros datos que circulan en las redes, aunque tampoco están verificados, tienen que ver con su edad y día de nacimiento. Según el sitio Famous Birthdays, tiene 23 años, nació el 28 de diciembre de 2002 en Argentina. En ese sentido, su signo del zodiaco es Capricornio.

La pregunta por la altura de Gaspi no es un caso aislado. En la era de las redes, el público busca datos físicos como una forma de humanizar o apropiar a figuras que parecen omnipresentes pero distantes. Sin embargo, esa curiosidad choca con el derecho a la privacidad, un tema que es cada vez más debatido entre los creadores de contenido y las estrellas de los streams a la hora de compartir algunos detalles de su vida y el impacto que eso genera en las redes sociales.

Gaspi más allá de los números: el personaje que desborda la pantalla

El influencer lanzó su canal de YouTube en diciembre de 2013 y construyó una audiencia masiva a partir de un humor irreverente, absurdo y profundamente incómodo. Hoy supera los 2,8 millones de suscriptores y acumula más de 74 millones de visualizaciones, además de 3 millones de seguidores en Instagram (@gaspipd).

Su regreso, luego de dos años de silencio, lo mostró en una clave distinta: La Vuelta de Gaspi es una pieza introspectiva que dialoga con películas como Joker (2019) y En busca de la felicidad (2006), y que tensiona los límites entre personaje y autor.