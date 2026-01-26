Qué altura tiene la Sagrada Familia de Barcelona: las medidas de la iglesia más alta del mundo

La Sagrada Familia en Barcelona rompió un récord arquitectónico.

La Sagrada Familia volvió a ocupar el centro de la escena mundial. La obra cumbre de Antoni Gaudí alcanzó una altura inédita y pasó a ser la iglesia más alta del mundo, un logro simbólico y técnico que refuerza su lugar en la historia de la arquitectura religiosa.

El avance no es menor: es una construcción iniciada en 1882, atravesada por guerras, crisis económicas y debates urbanísticos, que hoy se sostiene gracias al turismo global y a una planificación que acelera su tramo final. Barcelona suma así un récord que mezcla fe, ingeniería y cultura pop.

Cuánto mide la Sagrada Familia y qué récord rompió

La Sagrada Familia alcanzó los 162,91 metros de altura y superó por primera vez a la catedral luterana de Ulm (Ulmer Münster), en Alemania, que ostentaba el récord desde 1890 con 161,53 metros. La diferencia es mínima —apenas 1,38 metros— pero suficiente para marcar un cambio histórico.

El momento clave fue la instalación de la primera parte de la Torre de Jesucristo, ubicada sobre la nave central. Una grúa colocó la pieza durante la mañana del jueves, lo que selló el ascenso de la basílica catalana a la cima de la arquitectura sacra mundial.

La torre central y el objetivo final: 172 metros

La Torre de Jesucristo, aún en construcción, alcanzará los 172 metros en los próximos meses, una cifra que Gaudí había concebido con una lógica profundamente simbólica: el edificio no debía superar en altura a la montaña de Montjuïc, en un gesto de humildad frente a la creación divina.

Según fuentes citadas por medios internacionales, esta fase marca el tramo final de la obra estructural. Las tareas pendientes se concentrarán en fachadas y decoración interior, con un horizonte de finalización estimado en unos diez años.

De obra eterna a fenómeno turístico global

Cuando Gaudí murió, solo una torre estaba terminada. Nunca pensó ver finalizada la basílica. Sin embargo, en las últimas décadas, el ritmo de construcción se aceleró de manera decisiva gracias al turismo: en 2024, 4,9 millones de personas visitaron la Sagrada Familia, y el 15% llegó desde Estados Unidos.

Este flujo constante financia una obra que hoy es emblema cultural y postal obligada. La estética de Gaudí —una fusión única de simbolismo católico, geometría y formas orgánicas— convirtió a la basílica en un ícono global, citado con frecuencia en rankings internacionales.

El 2026 será un año clave, al cumplirse el centenario de la muerte de Gaudí. La iglesia prepara homenajes y eventos especiales para celebrar a un arquitecto que redefinió el arte sacro y dejó una huella indeleble en Barcelona y en la historia de la arquitectura.

Las iglesias más altas del mundo: una tradición milenaria

Desde la Torre de Babel hasta las grandes catedrales medievales, la obsesión por “tocar el cielo” atravesó siglos de historia. Hoy, entre las iglesias más altas del mundo figuran la Iglesia Mayor de Ulm, la Catedral de Colonia, la Catedral de Notre Dame de Rouen, la Basílica de Nuestra Señora de la Paz y la iglesia de San Nicolás (St. Nikolai).

Desde esta semana, la lista tiene una nueva líder indiscutida: la Sagrada Familia de Barcelona, convertida en el mayor testimonio del genio de Gaudí y en la iglesia más alta del planeta.