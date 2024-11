Atención coleccionistas: cuáles son los CDs que puede valer hasta 10 mil dólares en internet

Otro CD con un valor sorprendente es "The Future of Rock and Roll" de Bruce Springsteen. Este exclusivo álbum de promoción, lanzado en Japón en 1988, puede llegar a alcanzar un precio de hasta US$1.400 en el mercado de segunda mano. Una verdadera joya para los coleccionistas.

Si sos fanático de Prince, te sorprenderá saber que su álbum "My Name Was Prince" es extremadamente raro. Con solo 50 copias en circulación y lanzado en Japón en 1993, este CD se puede vender por US$6.500.

Pero no toda la lista es tan extravagante. El CD original de "Now That’s What I Call Music 4", lanzado en 1994, puede valer hasta US$500. Este álbum incluye clásicos de artistas como Lionel Richie y Ray Parker Jr., y seguro despertará la nostalgia de los amantes de los 90s.