La fábrica de dulce de leche más grande del mundo.

Vacalin se consolidó como un referente indiscutido dentro de la industria láctea argentina, siendo el principal productor mundial de dulce de leche industrial. Con más de 90 años de trayectoria, la empresa familiar nació del espíritu emprendedor de Joaquín Rodríguez, un inmigrante español que llegó al país en 1926.

Desde su planta ubicada en Bartolomé Bavio, Buenos Aires, Vacalin produce aproximadamente el 30 por ciento del dulce de leche que se consume en Argentina. Esto abarca tanto el mercado doméstico como a las grandes industrias alimentarias nacionales que dependen de su producción para elaborar productos icónicos.

La compañía fabrica más de 4.000 toneladas mensuales utilizando exclusivamente materia prima nacional proveniente de tambos seleccionados de distintas cuencas lecheras como Abasto Sur, Oeste y Mar y Sierras. Así lo destacan desde la empresa, resaltando la calidad local de sus insumos.

Además de la gran escala de producción, Vacalin se distingue por mantener rigurosos estándares de calidad y contar con diversas certificaciones internacionales. Entre sus productos destacan aquellos sin gluten y kosher, siendo pioneros en Argentina como la primera empresa certificada Sin TACC.

La fábrica no solo se limita a una fórmula estándar, sino que desarrolla más de 45 recetas exclusivas para distintos usos industriales, incluyendo variedades para repostería, panadería, heladería, productos fit y alfajores. De estas, 15 fórmulas están especialmente diseñadas para los principales fabricantes de alfajores del país.

Con una producción anual que supera las 38.000 toneladas, Vacalin reafirma su liderazgo como la fábrica de dulce de leche más grande del mundo, combinando tradición, innovación y un fuerte compromiso con la calidad nacional.

Actualmente, la compañía cuenta con 39 tiendas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, además de una sólida presencia en los principales puntos de comercialización del país y en la industria alimentaria.

Nueva tienda de Vacalin en Recoleta

La empresa inauguró una nueva tienda “Vacalin Como en Casa” en el barrio porteño de Recoleta, en el marco de su plan de expansión a través de su red de locales y franquicias.

Esto es parte del proyecto de desarrollo de puntos propios que lleva adelante la firma desde el año 2021 con el objetivo de llegar de forma directa al público con productos de fábrica. Estos lugares ofrecen más de 900 productos, entre la línea propia y una selección de propuestas complementarias que incluyen alimentos frescos, aceites, panes, aderezos, fiambres, tés, pastas, licores y salsas.