Estados Unidos vive una gran tormenta invernal desde el viernes 23 de enero. El fenómeno cubrió gran parte del país con una mezcla peligrosa de lluvia helada y fuertes nevadas. Esta situación amenaza con generar condiciones "catastróficas" en zonas donde habitan unos 160 millones de personas.

Según informaron medios locales, varios estados se declararon en emergencia ante la ola ártica que avanzó desde la costa de California por gran parte del territorio continental, cubriendo el centro del país, incluyendo las Montañas Rocosas y las Llanuras.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) calificó la tormenta como "inusualmente extensa y de larga duración" provocada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Para el meteorólogo Ryan Maue, "los próximos 10 días de invierno serán los peores en 40 años en Estados Unidos". Para las primera hora de este domingo se esperaba que el frente alcance importantes nevadas en la región del Atlántico Medio, donde se encuentran los estados de New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Virginia, además de la capital, Washington, D.C., y los estados de Carolina del Norte y del Sur, en el sureste, moviéndose luego en dirección noroeste hacia la región de Nueva Inglaterra.

"Piensen adónde pueden ir, qué pueden hacer y quién necesita aún más ayuda para sobrevivir la próxima semana. No es una exageración ni una broma", aseguró Maue. El último viernes, Ciudades como Chicago tuvieron temperaturas de 32 grados bajo cero, con sensación térmica de -31.

Las impactantes imágenes de la tormenta de nieve en Estados Unidos

Por otra parte, las condiciones meteorológicas provocaron cancelaciones y retrasos en más de 6000 vuelos, dificultades en el tráfico vehicular y afectaciones en el suministro eléctrico en varias zonas. Las autoridades mantienen alertas por bajas temperaturas y acumulación de nieve, mientras equipos de emergencia trabajan para restablecer servicios y atender incidentes asociados al clima extremo.

La monstruosa tormenta invernal ya dejó sin suministro eléctrico a más de 100.000 clientes de servicios públicos en el oeste, hasta Texas, y amenaza con paralizar los estados del este con fuertes nevadas. Los cortes de luz siguieron en aumento y superaron los 130.000, la mayoría de ellos en Texas y Luisiana, según PowerOutage.com.

En Houston se habilitaron 12 refugios. "Habrá una tormenta muy severa que pocos habitantes en Houston han experimentado (...) Probablemente 48 horas de temperaturas congelantes", informó el alcalde de la ciudad, John Withmire.

Mientras que en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre el frío extremo que podría hacer peligroso transitar brevemente al aire libre e informó que tienen a miles de trabajadores de servicios públicos, quitanieves y equipos de emergencia para mantener las rutas despejadas, restablecer el suministro eléctrico y proteger a personas en riesgo.