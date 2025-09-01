Emoción en el rock por lo que se supo que harán Charly García y Sting: "Haciendo"

Charly García y Sting hicieron el anuncio que todos esperaban en las redes.

Charly García y Sting están entre las tendencias de los buscadores de internet debido a su reciente anuncio en redes sociales. El ícono del rock argentino y el reconocido músico británico hicieron una publicación de Instagram en conjunto para confirmar los rumores de una inminente colaboración musical entre ellos.

Los músicos hicieron oficial esta noticia después de compartir un último encuentro que tuvo repercusiones públicas en febrero de 2025, cuando el ex-líder de The Police vino a Argentina para presentarse en el Movistar Arena. "I'm doing it my way", escribieron Charly García y Sting en el pie de foto de su publicación conjunta en Instagram, que se traduce como "Lo estoy haciendo a mi manera".

El track verá al luz en octubre de este año, según se informó en el posteo. La foto compartida se basa en una imagen tomada desde el interior de una habitación hacia una persiana por cuyas rendijas entra luz natural; de manera enigmática, Charly García y Sting generaron fervor en sus fanáticos con esta publicación. En la sección de comentarios, Sting escribió: "Hermano", seguido de un emoji de la Estatua de la Libertad y de un corazón.

La relación entre Charly García y Sting comenzó en 1988, en el contexto de un concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River. En esa ocasión, el intérprete de hits como Every Breath You Take y Message In A Bottle compartió escenario con García y también con León Gieco.

La historia detrás de Bancate Ese Defecto de Charly García

Bancate ese defecto, perteneciente a Clics modernos (1983), es una de las canciones más emblemáticas de Charly García, en un disco que también incluye clásicos como Nos siguen pegando abajo y Los dinosaurios. Su impronta crítica y vanguardista la convirtió en un himno de su tiempo y aún hoy conserva vigencia. En los últimos días, Bancate Ese Defecto se volvió algo viral por la interpretación de esta canción de una participante de La Voz Argentina.

En 2023, la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 27 de las mejores canciones del músico y, en su análisis, destacó: "La leyenda del origen de esta composición, entonces, tiene la impronta de la autoayuda: la epifanía adolescente del artista al descubrir que podía usar a favor la extraña pigmentación de su bigote. Maestro en el arte de mezclar lo público y lo privado en épocas de represión, Charly reivindica aquí la imperfección y fustiga la moda creciente de la cirugía estética, sobre una base que podría ser un puente entre los años progresivos y la New Wave".