Emoción en el folklore por lo que decidió anunciar Jorge Rojas: "Gente linda"

Jorge Rojas les hizo una invitación a sus seguidores de redes.

Jorge Rojas es un cantante argentino que siempre se dedicó al folklore, pero que en los últimos años se animó a hacer fusiones de su música con otros géneros. En ese sentido, el artista lanzó una reciente colaboración con una banda de cumbia e invitó a su gente a que la escuche.

El intérprete de hits como No Saber de Ti se pronunció en un video posteado en una de sus historia de Instagram sobre el rodaje del videoclip del track, llamado Lo que más quiero, y luego invitó a sus miles de fans a que vean las imágenes. En el mismo, aparecen los miembros de la exitosa banda de cumbia La Konga, con quien Rojas colaboró.

"Gente linda, estamos en el rodaje de una nueva canción que queremos compartir con ustedes. Tremendo video, lo que más quiero, andá y miralo en YouTube", pronunciaron Rojas y uno de los miembros de la mencionada banda de cumbia. En su último posteo de redes, Rojas recibió muchos mensajes de admiración por parte de su público. Algunos de ellos rezaron: "Los amo! Hermosa canción me encantó este feat", "Maravilloso Jorge Rojas, sos un gran artista te admiro sos el uno!" y "Hermoso video como siempre!!".

Jorge Rojas habló sobre lo que vivió en un festival

"Soltame carnaval! Así fue la tarde del desentierro en Jujuy! Gracias queridos Los Tekis por regalarnos esta experiencia!!! Disfrutamos muchísimo compartir con ustedes y su gente este carnaval!", escribió el músico en el pie de foto de su publicación, en la que se pudieron ver imágenes suyas en un encuentro de carnaval, vestido para la ocasión. "Y yo pensando que no podías ser más genial", "Amé esa vestimenta Jorgito. Casi no te descubro" y "Qué look Jorge!! Así se festeja el carnaval!" fueron algunos de los mensajes que la gente le dejó al músico.

Jorge Rojas, en vivo.

El cálido mensaje en redes de La Sole a Jorge Rojas

"Gracias por sus saludos! Lograron con su buena energía y todas esas cosas lindas que dicen alegrarme el día!!! Gracias por estar siempre bajo cualquier circunstancia, valoro cada cosa que hacen para encontrarnos, sé que a veces las cosas no salen como las planificamos, pero sepan que nuestra intención es siempre la mejor! Los abrazo de corazón", comentó Rojas en el día de su cumpleaños, en un video publicado en Instagram, en referencia a su festival que se debió suspender por el clima. Por su parte, Soledad le respondió: "Muchas felicidades Jorge!!! Los mejores deseos para vos siempre".

Jorge Rojas contó cómo fue un festival que compartió con Los Tekis

"Primera experiencia de Ablande de Carnaval en La Yapa, y así lo vivimos!", comienza el texto escrito en el pie de foto de la publicación hecha en conjunto, desde la cuenta cuenta de la peña, la de Rojas y la de Los Tekis. "Los colores, la música y la alegría se sintieron en cada rincón de este lugar. Gracias a cada uno de ustedes por haber sido parte! Los volvemos a esperar este lunes 3 de marzo para vivir una noche a puro folclore y festejar el cumpleaños de Jorge Rojas. Acá nos vemos!", culmina el epígrafe del posteo.