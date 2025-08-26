Emoción en el folklore por lo que comunicaron Los Nocheros: "Para siempre"

Los Nocheros hablaron sobre un festival del que participaron.

Los Nocheros son uno de los grupos folklóricos más reconocidos e icónicos del país y por eso suelen ser convocados para festivales en Argentina. Eso mismo sucedió recientemente, cuando formaron parte de un evento solidario y compartieron en sus redes sociales cómo vivieron el momento.

La banda creadora de hits como Voy a Comerte el Corazón a Besos y Mamá, Mamá hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que compartió un video de las canciones que interpretaron y en el pie de foto revelaron cómo fue la experiencia. “Una noche de folklore, pasión y recuerdos que quedarán para siempre. En la Fiesta Solidaria del Chaco Formoseño con su música", fueron las palabras de Los Nocheros tras su paso por el Festival De Yvy Porá.

El grupo folklórico que actualmente está compuesto por los músicos Rubén Ehizaguirre, Álvaro y Mario Teruel se presentó en esa ocasión ante miles de personas que disfrutaron de su arte y su carisma. "Hermoso, Nocheros, gracias por alegrarme la noche. Los amo, besos", "Nunca defraudan, hermoso show", "Ellos iluminan todo con su música siempre" y "Anoche los escuché y vi por YouTube. Aturdí a los vecinos cantando y gritando, me hicieron tan feliz Nocheros los amo", fueron algunos de los comentarios que la gente dejó en el posteo de la famosa banda.

El dolor de Los Nocheros por la muerte de un emblema del folklore

"Tu música, tu canto, tu cariño y tu gracia seguirá siempre en nuestros corazones y en grandes momentos compartidos. Abrazamos a toda la familia en este momento. Con respeto y alegría te decimos hasta siempre querido amigo", escribieron los músicos a modo de despedida del folklorista Federico Córdoba.

El Chaqueño Palavecino también se pronunció sobre esta podida en un significativo posteo. "Hoy el folclore está de luto. Se fue mi padrino artístico, el querido Federico Córdoba. Dueño de una voz inconfundible y de una humildad que lo hacía aún más grande. Fue un amigo entrañable, un referente de esos que dejan huella para siempre. Su canto emocionó a generaciones y su legado vive en cada escenario y en el corazón de quienes tuvimos la suerte de compartir camino con él", escribió por su parte el músico.