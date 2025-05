La historia artística de Alito Toledo arrancó cuando tenía 7 años y ya estudiaba guitarra, para luego dejar una huella con Los Manseros Santiagueños.

Los famosos y queridos Manseros Santiagueños continúan celebrando sus 65 años de historia, música y tradición con diferentes espectáculos en todo el país, pero uno de sus integrantes también festejó su cumpleaños. Desde las redes sociales, la histórica banda del folklore difundió un mensaje especial para Alfredo Toledo que hizo emocionar a todo el mundo del género.

Se trata de “Alito” Toledo, quien cumplió años y sus compañeros Los Manseros Santiagueños compartieron un tierno mensaje desde su perfil de Instagram. “Feliz cumpleaños a nuestro compañero Alito Toledo. Gracias por tu entrega, tu talento, tu compañerismo y todo lo que le aportas a Los Manseros desde hace tantos años”, escribieron para desatar una ola de reacciones de afecto.

“Te deseamos todo lo mejor en tu nuevo año de vida, y te queremos mucho”, agregó el comunicado que recibió cientos de likes y comentarios en pocas horas. “Muchas felicidades de parte de la flia Mansera y todo el público que tanto te quiere! Felicidades”, cerró el posteo para el miembro del grupo que arribó en 1984 y se dio el lujo de cantar con grandes referentes de la música popular.

La historia artística de Alito arrancó cuando tenía 7 años y ya estudiaba guitarra, luego siguió su camino formándose en música y un año antes de recibirse de profesor de música dejó todo para viajar a Buenos Aires y grabar su primer CD. "Tuve que dejar muchas cosas de mi vida por la música", expresó el destacado músico en una entrevista que le hicieron hace algunos años.

Alito Toledo integra el grupo Los Manseros Santiagueños junto a Onofre Paz y Hugo Reynoso.

La llegada Alito y sus primeros pasos con Los Manseros Santiagueños

"Un día me lo encuentro a Cuty Carabajal que en ese momento integraba Los Manseros Santiagueños y me dijo, un día yo me voy a ir y quiero que vos estés", relató Alito sobre su llegada al famoso conjunto. Luego de ese presagio, Alito esperaba con ansiedad ser parte de la banda que había escuchado desde niño. Ahora integra el grupo con Onofre Paz y Hugo Reynoso.

"Me avisaron que quedé en el grupo y ahí ya no volví a dormir", revelaba Alito. Cabe señalar que el 4 de mayo de 1985, día de su cumpleaños, fue cuando debutó con Los Manseros Santiagueños en un show cerca del estadio de River. "Yo todavía no entendía lo que estaba pasando", describió sobre los momentos previos a su presentación formal ante el público.

Con emoción, el joven Alito se veía rodeado de esos grandes artistas y sentía que debía dejarlo todo. "En ese momento pensaba en mis papás y en la libertad que me dieron para elegir y hacer lo que a mí me gusta", señaló ante medios locales, donde remarcó: "También tuve la suerte de conocer a Don Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Guarany, El Chango Nieto, Juan Carlos Saravia, entre otros".