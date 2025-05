Nahuel Pennisi y el Chaqueño Palavecino estuvieron junto a un famoso folklorista.

El Chaqueño Palavecino y Nahuel Pennisi fueron parte de un proyecto de uno de los mayores íconos del folklore argentino. A través de las redes sociales, este exponente se manifestó sobre su felicidad por esta nueva etapa de su carrera, acompañado de sus colegas y amigos.

Se trata del músico Kike Teruel, quien estrenó un programa de televisión y tuvo como invitados a Palavecino y Pennisi. "Festejando mis 60 años en el inicio de mi programa. Feliz de compartir con vos amiga en esta nueva etapa", comenzó Teruel, en alusión a su compañera de conducción, Carla Conte.

"Gracias amigos, Chaqueño Palavecino y Nahuel Pennisi por venir a compartir el primer programa conmigo", continuó Kike, en el pie de foto de un posteo en el que se pudo ver que sus colegas le cantaron una canción por su cumpleaños número 60. "Que lujo, feliz cumple y un excelente comienzo del programa Kike!", "Feliz cumple Kike querido y el mayor de los éxitos en tu nuevo emprendimiento" y "Feliz cumple vida, Kikito de mi corazón! Feliz de verte bien y disfrutando, felíz vuelta al sol con lluvia de bendiciones!" fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans.

El posteo del festival por la visita de Jorge Rojas

"Entre chacareras, zambas y canciones, el público vivió una noche memorable. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Jorge Rojas cantó junto a Christian Herrera No saber de ti”, comienza el pie de foto de la publicación. "Jorge felicitó a Christian por su talento, el esfuerzo de organizar esta hermosa fiesta y expresó su alegría de estar en Morillo. Christian le respondió con emoción, agradeciéndole por haberle mostrado el camino junto a Oscar Palavecino, y le dijo: 'Soy tu legado'. Momentos únicos en una noche inolvidable", concluye en posteo hecho por el Instagram del festival, Rojas y Herrera. En la sección de comentarios, muchos de los fans dejaron sus mensajes de admiración; entre ellos se destacaron: "Hermoso verte. Espero verte para Güemes! Por Salta" y "Sos un grande no hay nadie igual no cambies nunca".

Kike Teruel.

Las palabras de La Sole tras sus shows en el Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".