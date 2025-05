El Chaqueño Palavecino habló sobre lo que vivió en un festival.

El Chaqueño Palavecino compartió en sus redes sociales un posteo alusivo a lo que vivió en un festival solidario en Formosa. El intérprete de canciones como Amor Salvaje y La Ley y La Trampa dedicó unas sentidas palabras a los artistas que lo acompañaron en ese evento y a toda la gente presente.

El festival solidario en cuestión se llama Bien Criollito y se da en la localidad de Las Lomitas, Formosa. En el pie de foto del posteo, el artista hizo énfasis en la importancia de generar ese tipo de eventos que fusionan al arte con las causas sociales. "Gracias por la invitación, hermano cantor, y felicitaciones por esta gran iniciativa que une música, solidaridad y nuestras raíces", comenzó.

"Siempre es un orgullo ser parte de estos encuentros donde el folclore no solo suena, sino que también ayuda. ¡A seguir apostando por nuestra cultura y por los que más lo necesitan!", cerró su descargo el músico. En la publicación se pueden ver imágenes de los diferentes momentos vividos ante la gran multitud de personas que acudieron como público y muchos usuarios dejaron sus mensajes de admiración al cantante en los comentarios: "Que alegría tendrán los Formoseños! Éxitos Chaqueño querido!", "Que lindo sos mi cantor, siempre alegrándonos con tu voz" y "Siempre es un deleite escucharte no importa donde cantes te quiero te admiro querido" fueron algunos de ellos.

El descargo de Kike Teruel tras recibir al Chaqueño Palavecino en su ciclo

Kike Teruel estrenó un programa de televisión y tuvo como invitados a Palavecino y Nahuel Pennisi. "Festejando mis 60 años en el inicio de mi programa. Feliz de compartir con vos amiga en esta nueva etapa", comenzó Teruel, en alusión a su compañera de conducción, Carla Conte. "Gracias amigos, Chaqueño Palavecino y Nahuel Pennisi por venir a compartir el primer programa conmigo", continuó Kike, en el pie de foto de un posteo en el que se pudo ver que sus colegas le cantaron una canción por su cumpleaños número 60.

El Chaqueño.

"Que lujo, feliz cumple y un excelente comienzo del programa Kike!", "Feliz cumple Kike querido y el mayor de los éxitos en tu nuevo emprendimiento" y "Feliz cumple vida, Kikito de mi corazón! Feliz de verte bien y disfrutando, feliz vuelta al sol con lluvia de bendiciones!" fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans.

Emoción en el folklore por las palabras de La Sole tras sus shows en el Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".