Dolor en la música por la trágica muerte de un ícono del folklore: tenía 69 años

La música está de luto por una reciente muerte de un ícono.

El mundo de la música de habla hispana atraviesa un momento de angustia y duelo por la repentina muerte de un aclamado artista a los 69 años. El ícono del merengue dominicano perdió su vida cuando el techo del boliche en el que tocaba se derrumbó, siniestro que tuvo más de 110 decesos como consecuencia.

Rubby Pérez es el nombre del músico que falleció en el lugar de fiestas Jet Set, ubicado en la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana. En un principio no se sabía cuál era el paradero del artista y era una de las personas buscadas por los rescatistas, hasta que éstos encontraron su cadáver entre los escombros.

Muchos íconos latinoamericanos de renombre se pronunciaron sobre lo que ocurrió con Pérez: "A Rubby, a su familia, hoy recordándote y oyendo tus canciones, sin poder dejar de pensar en lo absurdo de todo esto. Los abrazo con toda la fuerza de mi corazón", escribió Carlos Vives. Y sumó: "Un día muy triste, pensando en mis hermanos dominicanos, acompañándolos en este dolor tan profundo".

Maluma también se pronunció al respecto y soltó: "Mi gente de RD, hoy más que nunca los tengo en mi mente y corazón. Qué difícil situación por la que están pasando. Desde la lejanía, envío mucha fuerza al pueblo y a las familias afectadas en esta tragedia. Los quiero mucho y pronto estaré con ustedes. ¡Fuerza RD!". El músico Eddy Herrera utilizó sus redes para expresar su congoja por la muerte de su colega: "Llorando como pocas veces, trato de escribir estas pocas líneas. No puede ser y aún no creo que mi hermano del alma y uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos se nos acaba de ir mi Dios. No lo puedo creer. Hace unos diez días hablamos tanto de los Premios Soberano y mira. Paz a tu alma Rubby, serás por siempre 'La voz más alta del merengue'".

El descargo de Ricardo Montaner sobre esta tragedia

"Mi corazón se lamenta, la tristeza es infinita. Mis pensamientos y mi oración están con todos los afectados por la tragedia en mi amada República Dominicana. Dios tenga misericordia y nos de paz y consuelo. Amén", escribió Montaner en su descargo de redes, ante la catástrofe sucedida en el mencionado lugar de fiesta. En relación al fallecimiento de su colega, Ricardo soltó: "Esto me destroza el corazón. Honda tristeza. Marlene dirigió videoclips para el, nos conocimos en Caracas y siempre dije que su voz aguda era insuperable. Ese Volveré estará eternamente en los corazones y en la memoria de quienes lo conocimos y admiramos".

