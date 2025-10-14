De qué murió "Cacho" Castaña: los últimos días del famoso cantante

El cantante Cacho Castaña.

"Cacho" Castaña fue un popular cantante porteño que supo ganarse el corazón de miles y miles de argentinos con su música. Una de las últimas grandes figuras masivas del tango, autor de canciones que con el tiempo se transformaron en himnos, tales como Septiembre del 88, Ojalá que no puedas, Garganta con arena y Café la Humedad, piezas que también se inmortalizaron en las voces de diversos intérpretes. Sus canciones destilan relatos reflexivos extraídos de lo cotidiano, enriquecidos con atmósferas nocturnas, toques de humor y, en muchas ocasiones, pinceladas autobiográficas.

Su muerte el 15 de octubre de 2019, cuando tenía 77 años, sacudió a todo el mundo artístico y fue un duro golpe a la cultura popular. Sin embargo, sus últimos días fueron muy difíciles y el cuadro de salud del cantante se complejizó hasta su final. El artista pasó por varias internaciones y pasó por momentos delicados de salud en distintos momentos, pero en más de una oportunidad logró salir adelante.

Cuál fue la causa de la muerte de "Cacho" Castaña

El cantante "Cacho" Castaña murió a los 77 años, luego de pasar varios días internado en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires por una afección pulmonar. El artista peleaba frente a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), agravada por una infección generalizada que lo llevó a estar internado. El cuadro se agravó debido a un virus que ingresó en sus pulmones, y otro en la sangre, a lo que se le sumó que arrastraba serios problemas en sus riñones.

Los últimos días de "Cacho" Castaña y cómo se complicó su salud año a año

Cacho Castaña en su último cumpleaños rodeado de amigos.

La cronología del cuadro de salud de Castaña fue larga y tediosa. Primero, estuvo internado por problemas cardíacos en 2005 y respiratorios en 2011. Luego, el 24 de diciembre de 2013, ingresó al Sanatorio de Los Arcos por una serie de complicaciones derivadas de EPOC que padecía. A fines del 2018 los problemas de salud comenzaron a acentuarse. El 7 de noviembre fue internado de urgencia en el Sanatorio de Los Arcos de Palermo por un cuadro bronquial.

El 11 de junio de 2019 pudo festejar por última vez su cumpleaños y se lo notaba bien de salud, pero poco después, el 5 de agosto de 2019, debió ser hospitalizado nuevamente en el centro médico de Palermo, debido a un cuadro de neumonía. El 9 de agosto le dieron el alta pero el 23 volvió a ingresar al Sanatorio de Los Arcos por un virus respiratorio sincitial y después de casi un mes, el 19 de septiembre, abandonó la clínica para continuar con su recuperación en el Remeo Center Pilar, un centro de rehabilitación que se especializa en pacientes con problemáticas respiratorias, hasta que debieron trasladarlo nuevamente al Sanatorio de Los Arcos, donde un 15 de octubre perdería la vida.