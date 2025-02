De los covers en YouTube en 2009 a los escenarios: Vale Acevedo, la artista que redescubrió su camino en la música

Vale Acevedo viene de lanzar el disco "Un día para Valentina" y prepara su show en Niceto del 14 de marzo.

Vale Acevedo viene de atravesar un 2024 cargado de actividades con la música tras el reciente lanzamiento de su nuevo álbum Un día para Valentina, donde según reveló, mostró su autenticidad al 100%, algo que venía buscando desde hace tiempo. La artista de 28 años recordó su camino en este ambiente que se remonta al año 2009, cuando comenzó subiendo videos en YouTube en un contexto donde la plataforma era de las pocas para publicar contenido. Cómo fue eligiendo los covers a subir, en qué momento sintió que tenía que dedicarse a la música, de qué manera fue el traspaso de las plataformas a los escenarios y los objetivos de cara hacia el futuro, entre los ejes que más profundizó en diálogo con El Destape.

Vale tenía 14 años cuando publicó su primer video en YouTube. En ese momento, no había tal furor con Instagram y TikTok ni siquiera existía, teniendo en cuenta que son dos redes sociales fuertes en la actualidad. A los 13 le regalaron su primera guitarra y tomó la decisión de mostrarse haciendo música luego haberse ganado una cámara. "Había un concurso de fotografía en el colegio, había que hacer una foto. Yo hice una foto copiada de otra foto y gané el concurso. Copié eso de alguna peli y me gané una cámara de fotos. Truchísima. Dije '¿qué hago?' No era una buena cámara, pero hacía buenos videos. Me empecé a grabar tocando para ver si lo hacía bien y mi mamá me dijo '¿por qué no lo subís?'. Y dije, 'bueno'. Fue gracias a eso", recordó entre risas.

Parte de las canciones que publicaba eran covers de Elvis Presley, una de sus influencias. De hecho, siempre fue de escuchar rockabilly y blues hasta que llegó al rock nacional por su papá con Virus, Soda Stereo, Charly García, Los Piojos, Intoxicados, entre otros. Después de un tiempo de foguear su cuenta de YouTube y sus redes sociales, llegó el momento de moldear su propio estilo para crear temas propios y trasladarlos al show en vivo. "Es difícil, todavía lo sigo haciendo. Empecé con los covers y, si bien a la par tenía canciones propias, me daba más tranquilidad y menos vergüenza mostrar los covers con palabras que no eran mías. Me costó el traspaso no solo del estilo, sino de salir de los covers a los temas propios. Dije 'estoy haciendo algo que creo que funciona por esto, pero quiero hacer otra cosa', que no es muy alejado, pero es más popero. Es todo un cambio. Sobre todo personal, después a la música", explicó.

El momento de tocar en un escenario por primera vez fue muy especial: se dio a sus 17 años y allí conoció a su fan número 1 llamado Claudio. "Me costó mucho cuando empecé a tocar la guitarra porque no podía cantarle a nadie, me daba mucha vergüenza, no podía mirar a la gente mientras tocaba. Por suerte tuve un archienemigo que era mi viejo, que me decía 'me aburro, chicas que cantan son un montón'. Si bien había un poco de joda en eso, me marcó. Hoy mi miedo es aburrir, tengo miedo a aburrir a la gente y la gente va a disfrutar la música, no es que se aburre o no se aburre, creo que en ese momento solo quería divertir y alegrar. Entonces no pensaba, lo hacía. Hoy en día estoy siendo muy consciente de los shows y no sé si quiero siempre entretener, también quiero tener mi momento de disfrutar. Sigue hasta hoy siendo un desafío", sostuvo la artista de 28 años.

"No espero nada de este disco porque me dio todo"

Su reciente álbum Un día para Valentina marcó un antes y un después, ya que consideró que se mostró completamente auténtica y fue una búsqueda que venía explorando desde hace tiempo. "No espero nada de este disco, es la primera vez que no espero nada, solo me quería dar el gusto de hacer lo que yo quería. Por ahí es una cagada, por ahí está buenísimo, por ahí es lo que me cambie la vida, por ahí pasa desapercibido... No le quiero poner tanta carga, es un disco más, pero todo lo elegí yo. No espero nada porque me dio todo", subrayó.

"Me empecé a incomodar, hacía cosas que ya venía haciendo, pero no me gustaban y me perdí mucho a mi misma por opiniones ajenas. Entonces dije '¿qué es lo que quiero hacer?' Estaba muy mareada, porque al estar insegura escuchaba opiniones ajenas y todos tienen la clave", se lamentó. Y añadió: "En un momento me tuve que aislar de la gente. Soy muy sensible, lo sentí y lo hice. Con dolor. Porque he dejado de laburar con productores, mánagers nos llevamos con buena onda. Me dolió un montón porque con cada una de las personas me encariñé, pero eran esas personas o yo. Dije 'quiero yo'. Y me elegí a mí misma".

De cara al transcurso del 2025, Vale tiene dos grandes objetivos: potenciar el disco y armar su show del próximo 14 de marzo, ya que se presentará en Niceto. "Me gusta personificar todo. La música para mi es una persona, no quiero fallarle a ella sobre todo. Se lo debo a la pibita que arrancó tocando, que lo hacía para divertirse. Pienso en esa Vale chiquitita que está ahí amigándose con la guitarra y digo 'vamos a hacerlo por ella, lo pruebo'. Es mi naturaleza. Mi público es familia. Es muy cliché, pero eso de 'escúchense a si mismos'... parece una gilada, pero es hacer lo que uno quiere. Más que nada seguir la intuición, que nadie venga a decirte lo que tenés que hacer. Ni vos mismo", reflexionó.

La colaboración más disfrutada

Vale contó que hubo muchas colaboraciones que fueron disfrutadas, pero donde más conexión tuvo fue con Los Tipitos cuando hicieron el tema Llevame. Willy Pancioli fue quien se contactó en la época de la pandemia con Nacho Losa, guitarrista de su banda, y allí cosecharon un vínculo que todavía recuerda. "No somos de la misma época, yo era chiquita cuando estaban en su auge. Empezamos a hablar de cosas que me pasaban, me empezaron a aconsejar, fue linda la charla, hubo conexión entre personas, me han invitado a eventos, canté con ellos en su disco. Por lo general todos los artistas con los que me crucé son divinos, pero con ellos fue más espiritual", expresó.

Los mensajes más impactantes de sus seguidores

A pesar de su buena actualidad en la música, Vale se detiene en los mensajes que le llegan por parte de sus seguidores, ya que le gusta, se replantea cosas y la sensibiliza. "Claudio, mi fan número 1, había perdido a su mamá y a su papá. 'Desde que te conozco siento que mi mamá está muy cerca' me decía. Cosas muy profundas. Hubo un seguidor mío de los primeros que falleció. Era fan de Elvis, yo tenía 17 y él 30. Cosas muy relacionadas con la muerte que hoy la acepto un poco más. Me hizo replantearme algunas cosas, sobre todo porque soy muy existencial. Por ahí justo una frase, una canción, te marcó porque tu abuela o tu pareja te lo dijo y yo justo la canté y queda en el inconsciente de esa persona. No es que pienso mucho en lo que hago, pero cuando canto intento sentir lo más que puedo para que llegue a quien le tiene que llegar", profundizó.

Qué valor le da a la imagen en su enfoque artístico

Es común que cada artista tenga a un equipo de vestuario e imagen en estos tiempos donde no solo la música es la protagonista. Sobre este tema, Vale expuso cómo trabajó su estética desde la ropa, los instrumentos y la puesta en un show. "Estoy aprendiendo, soy bastante hippie en ese sentido, nunca le di bola. Sí me gusta lookearme", contó. "Al principio mi guitarra se caía a pedazos, no sé que marca era, la compré usada. Había acople, el micrófono horrible... Después conocí a Nacho Losa, me compré una guitarra un poquito mejor. Y más tarde en un evento me regalaron una guitarra que es la que tengo hoy y es la mejor que tuve. Tengo pedaleras, antes salía limpia, ahora cada tema tiene un efecto, pista, cosas que se fueron sumando. Si fuese solo guitarra y voz me encanta igual", agregó.