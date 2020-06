Cómo es la particular rutina física de Britney Spears en cuarentena

Pocas semanas atrás, Britney Spears fue noticia por un lamentable accidente en el que incendió su gimnasio personal. Pasado el mal trago, la estrella pop volvió a la carga y difundió en redes sociales su rutina para mantenerse en forma y tener "glúteos de acero". Como una personal trainer, explicó la forma correcta de hacer cada ejercicio.

"Hola chicos, hoy estoy en mi gimnasio. Sí, es el gimnasio que quemé. Todavía no está listo, está en arreglo, pero estamos trabajando en eso", arrancó la cantante de 38 años, en el nuevo video que publicó en Instagram. Y agregó: "Estos ejercicios son clave, créanlo o no, realmente ayudan a tener las nalgas firmes. No tuve tiempo de mostrar la rutina completa, pero los dejará agotados. Espero que todos se cuiden y se mantengan saludables".

Para despejar todo tipo de dudas, también aclaró: "También es muy importante aprender a meditar y estirar para tener mayor claridad. Manténgase a salvo mis amigos y Dios los bendiga a todos". La publicación estalló en me gusta e interacciones de sus seguidores, quienes festejaron la vuelta de su icono a las redes sociales.

El duro entrenamiento de Britney incluye series de ejercicios varios como estiramientos de lado a lado, elevaciones de piernas arriba y abajo⁣⁣, levantamiento de piernas de manos y rodillas, sentadillas y flexiones.