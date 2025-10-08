Camionero, antes de un nuevo Vorterix: "Somos muy fundamentalistas de lo que nos gusta"

Camionero en la redacción de El Destape.

Por cómo suenan podrían ser al menos 4 o 5, pero son solamente dos: Camionero es sin dudas una de las bandas de mayor crecimiento en el último tiempo. Y lo lograron a base de tocar, tocar y tocar. Este sábado 11 de octubre harán el Tracción a sangre XVIII en el Teatro Vorterix, el segundo en solo un mes. "Es la continuidad de un ciclo que ya venía sucediendo todos los meses en Buenos Aires. Hay una continuidad natural de esto", explica Joan Manuel Pardo, guitarrista y cantante de Camionero, en diálogo con El Destape.

Para Santiago Luis, baterista del dúo, el crecimiento a nivel convocatoria tiene que ver no solo con esa continuidad que menciona su compañero de ruta, sino también por el boca a boca y la comunidad que se armó alrededor de la banda. En ese sentido, resalta que no es justamente la música lo que los está haciendo crecer este año, sino ese "racimo de locos" que empezó a acompañarlos y al que llaman "El Acoplado".

Camionero (PH: Diego Homez).

El Acoplado

Una característica que se repite en los recitales de todo tipo de banda es la venta de merchandising alusivo a cada grupo. Pero así como Camionero no es una típica banda de rock, tampoco lo es a la hora de vender su marca: además de las clásicas remeras, hay tote bags, pines, grabados, tatuajes, reciclaje textil y mucho más.

"Se fue sumando gente que era fana del Camión y quería participar de alguna manera, quería que haya cosas que tengan su identidad, pero que también sea de Camionero", repasa Joni Pardo sobre cómo se armó esa pequeña familia que los acompaña a donde vayan. Además del gusto por la banda, comparten los mismos valores, suma Santiago.

"Podés ganar algo de plata con el merch, pero acá hay algo más fuerte que eso, hay una familia, una comunidad armada, y hay un montón de sentimientos y de esfuerzo que esa gente hace. Son toda gente bastante grande, madura, copada, que entiende cómo nos manejamos", destaca el baterista respecto a El Acoplado, que obviamente estarán presentes en el próximo Vorterix.

Nuevas canciones

En noviembre, Todo lo sólido se desvanece en el aire cumplirá 2 años de su lanzamiento. Pese a la inmediatez que parece reclamar la actualidad, los Camionero no están apurados en lanzar nuevas canciones, aunque sí es una inquietud artística y Joni Pardo reconoce que lo mueve "buscar esa nueva expresión". Uno de los "problemas" para grabar es el tiempo: como tocan prácticamente todos los fines de semana, no hay espacio para "componer, practicar, buscar referencias, llenarte vos de cosas para después macerarlo y devolver otra cosa".

Además, explican que Todo lo sólido sigue vigente, dado que mucha gente los está conociendo gracias a él, y de ahí investigan en lo más viejo de la banda. "El trabajo no es hacia adelante, es hacia atrás. Y eso está bueno también".

Para Santiago, también tiene que ver con ser independientes y no tener un sello o discográfica detrás que les exija nuevo material. "Si te pasa lo que nos está pasando a nosotros, querés disfrutarlo", suma el baterista, a la vez que reconoce que tienen dos canciones ya grabadas que esperan lanzar antes de fin de año.

Hay toda una nueva generación tanto de artistas como de público rockero después de un par de años de predominio de música urbana. ¿Por qué creen que se produjo esto?

- Santiago Luis: La pandemia fue un motor enorme. Los chicos que salieron de la pandemia generaron muchas bandas nuevas, con mucha data. Sacaron bandones. Y después también son ciclos, pasa constantemente con el rock. Cuando arrancamos con la banda estábamos luchando contra todos los géneros urbanos que se te ocurran. Ahí te preguntás si va a venir alguien a ver este rock blues que hacemos nosotros. Es lo que nos gustaba: lo mantuvimos, lo sostuvimos y nos agarró la ola. Yo creo que es eso. Hay modas y las cosas se van dando y se van acomodando. Hoy tenemos la suerte de estar en la ola y super orgullosos de levantar la bandera del rock y defenderla. Y va a seguir siendo nuestra bandera porque somos muy fundamentalistas de lo que nos gusta.

Si no conocés Camionero, ellos mismos recomiendan que arranques escuchando Genio del Abasto.

Tracción a sangre XVIII: Camionero vuelve al Teatro Vorterix

Este sábado 11 de octubre, Camionero volverá a pisar fuerte en el ya legendario escenario de Colegiales. Todavía quedan entradas para el recital en Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455, CABA) y las mismas pueden conseguirse a través del portal de All Access, en el siguiente link.

"La lógica de la industria es clara: tocar poco y caro", analiza Pardo, entre risas, mientras Santiago explica que no ambicionan con llenarse de plata, por lo que las entradas de sus shows suelen ser accesibles: "Queremos que la gente conozca la banda. Tratamos de que todos puedan venir, con distintas mecánicas pero que vengan".

"Todo lo que va pasando, ojalá se sigan acrecentando, lo vamos viviendo. No pensamos en hacer un River (risas). Lo vamos viviendo, lo vamos acompañando y lo vamos disfrutando", cierra Santiago Luis, mientras Joan Manuel Pardo asiente.

La gira de Camionero por Argentina