BTS anunció gira mundial y hay posibilidades de que vengan a la Argentina.

Después de dos años de pausa obligada por el servicio militar en Corea del Sur, BTS confirmó su regreso con una gira mundial en 2026 y una nueva etapa musical que ya ilusiona a millones de fans en todo el mundo, incluida la Argentina. El anuncio fue realizado por los siete integrantes a través de una transmisión en vivo en Weverse, la plataforma de fans de HYBE, que en pocos minutos superó los 7 millones de espectadores conectados.

“Hola chicos, hemos vuelto”, dijo Jimin en el arranque del vivo de 30 minutos, donde RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook compartieron por primera vez su regreso como grupo tras cumplir con sus obligaciones militares. La gira marcará su vuelta a los escenarios luego del último show conjunto, Yet to Come, realizado en octubre de 2022 en Busan, y del lanzamiento de su disco Proof ese mismo año.

Cuándo vendrá BTS a la Argentina

Aunque aún no se anunció un cronograma oficial de fechas ni ciudades para el tour, se espera que el grupo visite Latinoamérica y Argentina esté incluida entre las paradas. Las pistas no son menores: BTS tiene una base de fans muy fuerte en el país, su nombre se mantuvo entre los más buscados en YouTube Argentina durante todo 2024, y el regreso global coincide con una industria musical cada vez más conectada con el K-pop.

En paralelo, los miembros del grupo vienen mostrando señales individuales del reencuentro. Jin, el primero en completar su servicio militar, ya realizó conciertos como solista en Corea del Sur y confirmó una gira por Europa y Estados Unidos. J-Hope, por su parte, cerró su gira solista con dos fechas especiales en junio. Ahora, con los siete integrantes oficialmente liberados de sus compromisos militares, BTS se prepara para una nueva etapa grupal, con un álbum completamente nuevo que será producido entre Estados Unidos y otras locaciones aún no reveladas.