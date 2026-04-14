Beto Caletti, con ese timbre bien brasilero

Hace algún tiempo, el gran músico Iván Lins, dijo que Beto Caletti "es un músico extraordinario que camina por sus influencias brasileras mejor que muchos brasileros famosos aquí en Brasil. Escuchen y díganme si no es verdad". El autor de éxitos como Madalena, le prestó oído y ganas al autor del disco Convite, un exquisito trabajo instrumental que agrupa a 10 composiciones originales basadas en estilos de raíz brasilera.

A diferencia de sus trabajos anteriores como solista y sus tres álbumes a dúo con la filipina Mishka Adams, Caletti propone en esta oportunidad canciones sin palabras y una invitación al disfrute sonoro, acompañado por Guido Martínez en bajo y Diego Alejandro en batería, además de músicos invitados. Y la lista de invitados es un seleccionado de músicos que hacen brillar aún más Caletti: Franco Luciani, Juampi Di Leone, Bernardo Monk, Mishka Adams, Ayumi Kobayashi, Midori Okamoto, Diego Alejandro y Guido Martinez.

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"Siempre elegí hacer canciones, pero hace tiempo me llamaba la idea de componer para más de un protagonista, varios instrumentos que conversen entre sí. Entonces dejé por un rato las letras y empecé a escribir temas en modo instrumental. Me basé en estilos de distintas regiones del Brasil, busqué variedad de timbres y convoqué a un grupo de músicos maravillosos. Así nació este Convite", dice el compositor, guitarrista y cantante, quien ha cruzado los mares para llevar su música a muchos países, entre ellos a Japón.

Dedicado a la investigación, composición e interpretación de música popular de Brasil, recorrió festivales de América, Europa, África y Asia a lo largo de su extensa trayectoria. Además, escribió tres libros sobre la guitarra brasilera, formó parte de Los Musiqueros, emblemática agrupación de música para las infancias. Además, compuso e interpretó las canciones de la serie Zamba para Canal Encuentro y Paka Paka.

— Tu flamante disco El Convite abre el juego a escuchar "canciones sin letra", un formato diferente a anteriores trabajos ¿Por qué elegiste este camino?

BC: Cuando la canción tiene letra hay un protagonista indiscutido, el formato instrumental permite otro tipo de juego, diálogos, melodías que se preguntan y responden. Es un camino de mayor libertad sonora

— Una selección de músicos te acompañan a lo largo de este recorrido de diez canciones en las que prevalece el timbre brasileño. ¿Cómo fue esa búsqueda de invitados, tan ecléctica pero a la vez tan aproximada a tu sonoridad?

BC: Cada tema nació como una canción, tocada casi siempre en la guitarra y cantada. Luego fue la búsqueda de los distintos timbres y los diálogos, ahí aparecen los actores que van a tocar cada instrumento. Sin duda lo que aportó cada uno le dio brillo y terminó de definir la personalidad de la canción.

— Sos un buceador de la música brasileña ¿Qué te sigue convocando en cada disco de los sonidos de Brasil?

BC: Me gusta escribir sobre otros estilos, pero siempre vuelvo a lo brasilero, siento que son estilos que me dan enorme libertad de expresión, todavía siento que es posible encontrar frescura en un choro, un baião.

— En la tapa de Convite aparecen instrumentos, libros, elementos cotidianos y dos afiches: uno del primer disco de Almendra y otro donde está Charly. ¿Cómo influenciaron -si es que lo hicieron- García y Spinetta en tu música?

BC: Yo tengo múltiples influencias, todas ellas forman parte de la música que hago. Una de las características de la evolución de la música en Brasil ha sido el desprejuicio , la aceptación e inclusión de elementos de muchas culturas en las músicas de raíz. Yo disfruto de jugar con esas influencias, disfruto de la mezcla que hace que la música crezca.

— Se viene la presentación en BeBop Club, un lugar ya emblemático. ¿Qué tenés pensado para esa noche?

BC: Va a ser una presentación/celebración, vamos a tocar canciones del disco nuevo pero también las canciones de discos anteriores que siempre disfrutamos tocar, más algunos clásicos. El trío con Guido Martinez y Diego Alejandro es un convite al disfrute, además va a estar Juampi Di Leone de invitado, el compromiso es contagiarlos con la alegría con la que tocamos esta música.

Beto Caletti presenta su nuevo álbum El convite con un concierto en BeBop Club, el jueves 23 de Abril, 20 h en Bebop Club, Uriarte 1658, Palermo. Entradas a través de Passline. El trío lo completan Guido Martínez en bajo y Diego Alejandro en batería, además de músicos invitados.