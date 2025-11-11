Teresa Parodi brilló en el Torcuato Tasso con Cuti Carabajal.

Teresa Parodi es una de las figuras estelares de la música argentina y sorprendió a los amantes del folklore al invitar a otra celebridad del género: Cuti Carabajal. En una noche especial que protagonizaron juntos en el Torcuato Tasso, ambos referentes de la cultura festejaron con composiciones clásicas y algunas canciones nuevas para dejar en claro la vigencia de su talento.

El posteo de Teresa Parodi tras su show con Cuti Carabajal

“La música nos reúne, quizá sea esa es su tarea sagrada. Anoche volvimos a encontrarnos en el Tasso, con canciones viejas y algunos estrenos”, escribió Teresa Parodi en sus redes sociales y destacó: “Tuve el honor de compartir el escenario con el Cuti Carabajal, hermano del camino y pura alegría”. “¡Gracias por acompañarnos!”, expresó la exministra de Cultura de la Nación.

Luego, la célebre artista convocó a sus fans y amantes de la música a su próxima noche de lujo: “Nos vemos el próximo jueves, quedan muy poquitas entradas en passline.com”. “El 13, compartiremos el escenario con el enorme Jairo”, cerró Parodi en Instagram, donde le llovieron reacciones de cariño y muestras de afecto hacia los íconos del chamamé y la chacarera.

“Hay tantos y tantas artistas que quiero y admiro profundamente con quienes deseo compartir el canto”, reseñó la artista sobre su ciclo denominado “Teresa Parodi con amigos”, en el mencionado recinto cultural porteño. “Para darme el gusto, para disfrutar con amorosa alegría y para que ustedes sean testigos y destinatarios de esa celebración a la que la música que amamos nos convoca siempre”, describió.

Teresa Parodi continúa este jueves con su ciclo "con amigos" en el Torcuato Tasso.

Además, la compositora de grandes éxitos detalló: “Por eso les estoy invitando a esta serie de encuentros que haré una vez más en el Torcuato Tasso, mi casa, nuestra casa desde hace tanto tiempo”. “Con cuánta alegría escribo estas palabras para decirles que las y los espero allí para emocionarnos una vez más con nuestra bellísima música popular”, concluyó Teresa Parodi.