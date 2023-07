Acru, en la previa del lanzamiento de Trono, el segundo adelanto de "El Don": "Fue una búsqueda de conocimiento"

Acru llegará en septiembre al Luna Park para presentar "El Don", su nuevo disco, y en la previa charló con El Destape sobre el largo proceso de grabación, tener "coronados" a los suyos y el respeto que se ganó de la escena.

Cada vez falta menos para la llegada de "El Don", el tercer disco de Acru, y el propio Agustín Cruz (su nombre real) está expectante, listo para lanzar "Trono", el segundo adelanto de su nueva placa tras la llegada de "Josear". En plena preparación no solo del lanzamiento de su tercer álbum y de su desembarco en el Luna Park el próximo 28 de septiembre, Acru charló con El Destape sobre el largo proceso de "El Don", sus ganas de tocarlo en vivo y cómo tener "coronados" a los suyos.

Desde hace ya un tiempo, muchos artistas de la escena rapera local -tanto de la vieja como de la nueva escuela- ponen a Acru dentro del firmamento del género. Es que con tantos años trabajando de forma incansable, sumado a un talento innegable y al respeto que tiene tanto para el público en general como para el resto de los integrantes del planeta hip hop, Agustín se ha ganado la consideración de todos. Y con mucha razón.

A cinco años del lanzamiento de "Anonimato" (su segunda placa), Acru está en la recta final del esperadísimo "El Don", un disco que tardó más de lo que le hubiese gustado, aunque el propio rapero no reniega de eso. "Tomó el tiempo que tenía que ser para que sea contundente, para que tenga peso, para que yo esté gustoso y para que me pueda desarrollar al nivel que yo quería hacerlo, un poco para poder ejecutar la música que estaba por venir", detalló en diálogo con El Destape.

"Fue todo una búsqueda de conocimiento", sintetizó Acru, seguro y contento (y un poco aliviado, por qué no) por lo que vendrá.

¿Hubo dudas o incertidumbre en algún momento de ese proceso, esa búsqueda, que terminó siendo "El Don"?

- Dudé, descarté un montón de canciones, hubo muchísimos cambios, viajes, escritos. Dudé un montón de veces: hasta estuve hasta cerca de dar de baja el proyecto, porque sentía que estaba muy lejos. Y de repente fui tomando la fuerza, tomando la lectura. Fui recuperándome, entendiéndome, teniendo más paciencia. Fue un camino muy sinuoso, con mucho vértigo, frustración, muchas idas y vueltas. Pero creo que al fin me encontré con cosas mías y de la música que tenían que ser.

En toda tu obra, pero particularmente en "Josear" se nota una revalorización de la familia.

- Hay una cuestión de encomendarse, a un camino, a una búsqueda que está por abrirse al mundo. Y creo que uno encuentra refugio, fe, fuerza, en donde resuena. A mí me pasa que con mi casa, mis viejos, mi barrio, los pibes, encuentro una fuente energética con mucho empuje, con mucha tracción, con el mismo sueño y con las mismas ganas de que la música sea. Creo que también en estos años hubo duelos, pérdidas, transiciones que me hicieron revalorizar o revalidar todavía más el encuentro vincular. Quería tener este relato honesto, puro, antes de darle espacio a otro tipo de facetas, decires y temáticas que hacen al disco.

En un género que tiene al famoso "bling-bling" como una de sus temáticas y referencias más usuales, Acru destaca entre sus pares por no prestarse a ese juego, poco empático en una Argentina algo lejana a los lujos en buena parte del país. Pero eso no implica que no quiera tener a los suyos "coronados", como él mismo canta en "Josear".

¿Qué es para vos tener "coronados" a tu familia, amigos y más cercanos?

- Tenerlos en gracia, en un estado de felicidad, con salud. Tenerlos viviendo bien. El vivir bien cada uno lo lleva para donde quiere y lo que quiere. Siento que el tiempo, los momentos, pasan y transitarlos con felicidad es lo máximo. En mi caso me ha pasado mucho de tener ese pesar de ver mucho la infelicidad familiar y con el tiempo ir trabajando para decir "che, bueno, vamos a desarrollar esto para que sea mejor, que haya un cambio acá, que esto se suba un puntito". Pero sí, hay un montón de cosas que pueden transmitir felicidad, desde compartir plenamente, que mis viejos tengan su casa. Quiero subir yo de nivel, en la forma que sea, y que los míos también puedan subir para poder compartir ese estadío.

La grabación del disco y sus ganas de presentarlo en vivo

¿Tenés ganas de tocar "El Don" en vivo y sentir la respuesta de la gente?

- Sí, porque a diferencia de los otros trabajos, antes no pensaba tanto en el vivo. En los últimos años nuestro vivo se pudo desarrollar a un nivel nuevo. Este disco fue hecho para verse en vivo. Está buenísimo que la gente lo escuche, que lo encuentre digitalmente, pero realmente este proyecto fue pensado para ir al vivo. Con una cabeza nueva, con una visión nueva, así que gran parte de que el disco salga es tocarlo.

¿El proceso de grabación también fue con banda?

- Tuvo mitades y mitades. Durante un montón de tiempo fue Veeyam mano a mano conmigo y de repente fuimos desarrollando arreglos y diciendo "che, necesitamos una canción que tenga este audio". Se fue armando un híbrido. Mis proyectos anteriores tenían mucha composición digital y ahora hay un audio mucho más orgánico, mucho más tocado, generando esos híbridos de textura, de musicalidad y que no pierda esa impronta, esa esencia del rap que hacemos. Hubo como una mixtura re interesante y fue increíble porque nos trajo visión, otras perspectivas, nos dimos cuenta de que había muchos más recursos por explotar. De que había muchas más visiones para escuchar, para hacer una curaduría mucho más fina canción por canción y fuimos dando con la gente que nos llevó para esos lados.

Cómo conseguir entradas para el Luna Park

El próximo 28 de septiembre será una fecha histórica para la escena rapera nacional. Es que así como Acru marcó un hito al presentarse en el mítico estadio de Obras, el cantante presentará oficialmente "El Don" en lo que promete ser una noche inolvidable en el Luna Park. Para el show en el Palacio de los Deportes todavía hay entradas disponibles y las mismas pueden conseguirse en el siguiente link.