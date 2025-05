Abel Pintos habló sobre lo que hará en su futuro profesional cercano.

Abel Pintos apareció en sus redes sociales para hacer un anuncio que muchos de sus seguidores estaban esperando, en relación a sus próximos shows para este 2025. El intérprete de canciones como De Solo Vivir, Oncemil y La Llave dio a conocer los lugares en los que tocará a lo largo y ancho de Argentina.

El cantante se encuentra en uno de los momentos más fructíferos de su carrera: en los últimos meses batió récord de espectadores junto a Luciano Pereyra en el Luna Park con más de treinta funciones, llevó adelante una exitosa gira de verano y viajó a México para trabajar en su próximo material musical. En ese contexto, Pintos se sumergirá en nuevas fechas para disfrutar de tocar sus canciones ante sus miles de fans en su país natal.

"Hola! Buenas! Este jueves 8 es la Preventa de todas las fechas de la gira Cordillera & Mar (Mendoza - Neuquén - Bariloche - Comodoro Rivadavia - Río Gallegos - Ushuaia - Puerto Madryn) y el viernes 9 es la venta general. Mañana hago una publicación con toda la data, les mando un fuerte abrazo y gracias por el apoyo de siempre. Nos vemos en la música", reza el posteo de redes de Abel Pintos. "Tengo una amiga que se va a vivir a Bariloche justo en junio. Señal para que me vaya con ella de visita y te vaya a ver?" y "En tierra del fuego estamos todas ansiosas no se si vas a tener que agregar otra fecha eh" fueron algunos de los comentarios de los fans.

El descargo de Abel Pintos tras su show en Uruguay

"Regresar a esta ciudad es alegría garantizada. Anfiteatro lleno, mucha energía y el corazón a puertas abiertas. Gracias por recibirnos. Los quiero mucho", escribió Pintos en el pie de foto de su publicación, en referencia a lo vivido en el recital que presentó. En sus historias de Instagram, Abel volvió a agradecer a la gente de Paysandú y aclaró que ya estaba en la ciudad de Santa Fe para dar otro concierto allí: "Ya estoy acá, ahora me voy a tirar una siestita y a prepararnos para darlo todo esta noche en la Estación Medrano, quedan muy pocas entradas".

Abel Pintos.

Abel Pintos se pronunció en contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, en alusión a las declaraciones cargadas de odio por parte del Presidente de la Nación hacia sus colegas María Becerra y Lali Espósito.