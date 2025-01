Abel Pintos habló en sus redes sociales sobre lo que vivenció en Cosquín 2025.

Abel Pintos es uno de los músicos del folklore argentino más reconocidos por el público y, de ese modo, sus declaraciones siempre tienen repercusión en redes sociales. Eso mismo ocurrió con una reciente revelación del artista respecto de lo que vivió en el escenario del Festival de Folklore de Cosquín 2025.

El intérprete de canciones como La Llave, De Solo Vivir y Pájaro Cantor se pronunció sobre el recital que la banda Ahyre dio en el mencionado evento musical cordobés y no pudo contener la emoción en sus declaraciones. El músico se presentó en el festival el mismo día que la banda, en la primera luna coscoína del año, el pasado sábado 25 de enero.

"Estoy en la previa de esta noche inaugural de Cosquín 2025 y acabo de ver todo el show de Ahyre con un nudo en la garganta de admiración y alegría por estos queridos amigos", comentó Pintos a través de una de sus historias de Instagram, desde la ciudad cordobesa que le da nombre al festival folklórico. En la misma noche en que se presentaron Ahyre y Pintos, también hubo artistas de renombre a nivel nacional como Juan Carlos Baglietto, Julia Zenko y Ángela Leiva, entre otros.

El discurso de Juan Carlos Baglietto y Julia Zenko en Cosquín 2025, contra los mensajes de odio

"Tratarse bien y generar proyectos que sean valiosos y emocionantes, eso también es generar un espacio de resistencia artística", pronunció Baglietto ante los periodistas. Y agregó: "Un espacio que siempre va a estar, brindando una opinión certera o no, pero opinión al fin, que no es callable, no lo fue ni en los momentos más duros. Siempre la poesía y el arte se las ingenió para decir en los momentos más complejos".

Al mismo tiempo, Julia Zenko -quien también fue parte de la primera luna coscoína- pidió la palabra tras el discurso de Baglietto y añadió: "Esta noche quedó bien claro lo que queríamos transmitir arriba del escenario de Cosquín y la respuesta del público fue hermosa, a nosotros nos une el amor por la vida, por la música, por la libertad verdadera, el compañerismo, por la amistad".

Abel Pintos.

Entradas y precios para el Festival Nacional de Folklore 2025

Las entradas se pueden adquirir en el sitio web de Autoentrada, registrándose o ingresando nombre de usuario y contraseña. Para esto, se debe seleccionar el evento Cosquín 2025 - 65° Festival Nacional del Folklore, indicar el día elegido, cantidad de entradas y método de pago. Luego, confirmar para finalizar el proceso de compras. Te llegará un mail con la confirmación y el QR de tus entradas.

Precios de entradas

Primera Luna : desde $20.000

Segunda Luna : desde $14.000

Tercera Luna : desde $14.000

Cuarta Luna : desde $15.000

Quinta Luna : desde $17.000

Sexta Luna : desde $17.000

Séptima Luna : desde $15.000

Octava Luna : desde $20.000

Novena Luna: desde $20.000

Cronograma completo del Festival Nacional de Folklore 2025

Primera Luna: sábado 25 de enero

Ahyre

Luna Cautiva (Ángela Leiva, Lito Vitale, Julia Zenko, Rodrigo Tapari y Juan Carlos Baglietto)

Mery Murúa

Esteban Morgado cuarteto y Néstor Fabián

Dúo Celeste

Abel Pintos

Cacharpaya

Segunda Luna: domingo 26 de enero

Dúo Coplanacu “40 años”

“Herederas” (Silvia Lallana, Eli Fernández, Roxana Carabajal y Cecilia Mezzadra)

Paola Bernal

Raly Barrionuevo

Laura Weiz - Artista destacada de Espectáculos Callejeros

Demi Carabajal

Bruno Arias “20 años”

Tercera Luna: lunes 27 de enero

Los Alonsitos

Guitarreros

Maggie Cullen

Facundo Toro con amigos invitados

Ceibo “10 años”

Destino San Javier

Los Videla

Los Tekis

Cuarta Luna: martes 28 de enero

Dalmiro Cuellar “25 años de música”

Marina Cornejo

Christian Herrera

Micaela Chauque

Erick Claros y la Delegación de Bolivia

Lázaro Caballero

Marina González

Los Manzaneros Santiagueños

El Indio Lucio Rojas y Cantores del Monte

Quinta Luna: miércoles 29 de enero

La Callejera “10 años de Consagración”

Suna Rocha

Franco Luciani y José Colángelo “Tango improvisado”

Candela Mazza

Lucía Ceresani

Peteco Carabajal con invitados “50 años de música”

La Bersuit

Sexta Luna: jueves 30 de enero

Los Nocheros

Luciana Jury

Los Carabajal

Leandro Lovato

Pachi Herrera

Duratierra

La Delio Valdez

Séptima Luna: viernes 31 de enero

Las Voces de Orán

Yamila Cafrune

Los 4 de Córdoba y Rony Vargas “Canto al Inmigrante”

Natalia Pastorutti

Por siempre Tucu

Juan Fuentes

Adrián Maggi

Chaqueño Palavecino “40 años con la música”

Octava Luna: sábado 1° de febrero

Soledad Pastorutti

Lucio Taragno “Revelación Cosquín 2024″

Orlando Veracruz “50 años de Consagración”

Ariel Ardit

Gauchos of the Pampas

Nahuel Pennisi

Jorge Rojas

Carchapaya

Novena Luna: domingo 2 de febrero