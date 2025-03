Abel Pintos anunció el cierre definitivo con un mensaje que sorprendió al folklore: "Sentimos"

Abel Pintos habló sobre lo que ocurrirá con su carrera en sus redes.

Abel Pintos tuvo una intensa gira de verano en los últimos meses, en la que recorrió gran parte de Argentina con multitudinarios shows en los que cantó sus hits. En ese sentido, el intérprete de canciones de De Solo Vivir, La Llave y Oncemil dio a conocer lo que ocurrirá en relación a sus recitales y sorprendió a muchos de sus seguidores de redes sociales.

El artista oriundo de Bahía Blanca fue a varias provincias argentinas en medio de su tour veraniego, en el que no solo tocó en festivales, sino que también hizo shows propios en teatros y microestados. De ese modo, en un reciente posteo de su cuenta de Instagram, Pintos compartió imágenes de un recital que dio en el sur del país y en el pie de foto expuso una información sobre su gira de verano que alarmó a los fans.

"Cerramos la gira del verano en Lamarque con un concierto hecho desde lo más profundo del alma y del amor que sentimos por la música que compartimos. Lo dieron todo y más. Gracias de todo corazón", escribió el músico argentino en el epígrafe de su publicación. Los fanáticos del artista se pronunciaron en la sección de comentarios y escribieron mensajes como: "La música siempre sana y ayer nos demostraste todo. Hermoso poder estar", "Girita de verano que bien nos hiciste" y "Seguí tus presentaciones en la tele. Pero es como si estuviera allí. Abrazo de luz para vos y todos los que te acompañan".

Abel Pintos se manifestó contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el artista en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

La acción solidaria de Abel Pintos en Bragado, por las inundaciones de Bahía Blanca

El viernes 14 de marzo Pintos se presentará en la Plaza Raúl Alfonsín de Bragado a las 21 y realizará una movida solidaria en esa localidad, para juntar donaciones para los afectados en Bahía Blanca. "A partir del lunes 10 vamos a estar recibiendo donaciones que serán destinadas al Centro de evacuados Almafuerte 640, La casa de Belén y a la Sociedad de Fomento del Barrio Noroeste. Dado los acontecimientos, se necesita con mayor urgencia generadores eléctricos, colchones y agua. El punto de recolección estará ubicado en la Plaza Raúl Alfonsín (Acceso Juan Domingo Perón y 12 de octubre)", reza el comunicado oficial sobre la acción. Y cierra: "Además, el día del recital, 14 de marzo, vamos a estar recolectando alimentos no perecederos y agua. Los bomberos voluntarios de Bragado se suman a esta campaña colaborando con la logística de las donaciones".