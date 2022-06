Un museo on line dedicado a la vida y obra de Gilberto Gil, para celebrar sus 80 años

Para celebrar el cumpleaños número 80 de Gilberto Gil, nacido un 26 de junio de 1942, la plataforma Google Arts & Culture presenta "El ritmo de Gil", la mayor colección online retrospectiva dedicada a un artista vivo, donde se pueden encontrar más de 140 historias, 900 videos y cintas digitalizadas e ilustraciones exclusivas de la artista Raiana Britto.

Este recorrido alberga además material inédito: un álbum de 1982 que se creía perdido del cantante, guitarrista, compositor oriundo de Salvador de Bahía, exministro de cultura de brasileño y autor de éxitos como "Camarão Que Dorme a Onda Leva" y "Esperando Na Janela".

La muestra digital invita a un recorrido colorido y musical, donde destacan diferentes momentos como su trayectoria a través de sus discos: en la colección se encontrará una discografía de seis partes con grabaciones, imágenes y comentarios, para conocer cómo evolucionó su composición a lo largo del tiempo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, su discografía cuenta su historia y reflexiones sobre sus experiencias, junto con los acontecimientos de la época en Brasil y en el mundo entero.

Una de las novedades de este itinerario virtual es el acceso a un álbum perdido: un Long Play (LP) que grabó en Nueva York en 1982. Al digitalizar el archivo de Gil se encontró un álbum que se asumió perdido durante casi 40 años.

Otro apartado está dedicado a los encuentros internacionales que mantuvo el músico brasileño: desde su exilio en Londres en 1969 se comprometió con otros artistas, festivales y causas globales. Ya sea ayudando a organizar el festival de Glastonbury y el primer Rock in Rio, colaborando con George Harrison, Stevie Wonder, The Wailers y Elton John, o junto al cineasta italiano Frederico Fellini, Gil es una figura global y así lo demuestran las fotos y documentos de esta sección.

La muestra dedica un tramo también a su infancia: la influencia de sus padres en su carrera, desde el interés de su padre en la política hasta la presencia inspiradora y el impulso de su madre. Con fotos y retratos familiares, esta es una ventana al inicio de su vida.

Además, esta suerte de museo on line abarca algunas de sus actuaciones en vivo más memorables, como su Concierto por la Paz de la ONU de 2003, donde se le unió en el escenario el Secretario General de la ONU, Kofi Annan.

La exposición "El ritmo de Gil" también contiene desde un catálogo de cartas que recibió, hasta un inventario de sus looks y una oportunidad para cantar sus ritmos más famosos a través de un Karaoke digital, en la plataforma artsandculture.google.com/project/gilberto-gil.

Con información de Télam